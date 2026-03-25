Řidiči ignorovali značky. Na Hlávkově mostě tak velká auta čeká změna

  16:02
Hlávkův most v Praze už neunese plnou dopravní zátěž a Technická správa komunikací proto přistupuje k opatření. Od soboty budou auta v jednom směru jezdit zúženým levým pruhem.

Hlávkův most, směr do Holešovic (březen 2026) | foto: TSK Praha

Důvodem opatření je nevyhovující stav vybraných částí konstrukce Hlávkova mostu, které potvrdily pravidelné kontroly. Tyhle prvky už nesnesou plnou dopravní zátěž, informovala TSK.

„Problém se netýká celého mostu, ale specifických částí – konkrétně desek propojujících levý a pravý most. V levém jízdním pásu ve směru do Holešovic diagnostika odhalila rozpadající se krycí vrstvu výztuže,“ vysvětlila mluvčí TSK Barbora Lišková.

Nejedná se o náhlý havarijní nález, ale přímý důsledek nekázně řidičů.

„V tomto úseku už dávno platí značka omezující vjezd vozidel s hmotností nad 3,5 tuny. Realita na silnici je však jiná a limity jsou často ignorovány, což se stává i v tomto úseku,“ dodala mluvčí.

TSK proto přistupuje k opatřením. O nadcházejícím víkendu 28. a 29. března provede zúžení levého jízdního pruhu ve směru z centra do Holešovic. Namaluje se vodorovné a osadí svislé dopravní značení, betonová svodidla pak levý pruh fyzicky zúží.

Auta nad 3,5 tuny tak budou muset využívat výhradně pravý jízdní pruh, čímž se odlehčí poškozeným propojovacím deskám a zajistí se provozuschopnost Hlávkova mostu do jeho celkové rekonstrukce.

Fyzické zúžení pruhu představuje první fázi ochrany mostní konstrukce. V následujících týdnech se TSK zaměří na přípravné práce a finalizaci harmonogramu opravy, během níž lze očekávat omezení provozu na jeden jízdní pruh v daném směru po dobu realizace a současně dočasné omezení průjezdu tramvají v zasaženém pruhu.

