Řidiče postihla zástava srdce, naboural do rodinného domu. Oživovali ho svědci

Nehoda se stala v ulici Letňanská. Řidič nákladního vozidla prorazil plot rodinného pozemku a jízdu zakončil nárazem do domu. Pomoc přivolali svědci.
„Muže oživovali svědci s pomocí telefonického dispečinku. Po příjezdu záchranářů se řidiči oběh spontánně obnovil. Cestou na kardiologii se pacientovi oběh opět zastavil, záchranáři tak pokračovali v kontinuální resuscitaci,“ popsal mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs.
„Přesné příčiny nehody budeme vyšetřovat, incident nenarušil provoz v komunikaci,“ dodal policejní mluvčí Richard Hrdina.
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