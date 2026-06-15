Mysleli, že jede opilý. Nakonec policisté řidiči zřejmě zachránili život

Událost se stala 8. června dopoledne. Ze záznamu je patrné, že auto jede až příliš blízko svodidel. Policisté ho proto zastavili a v domnění, že řidič jede pod vlivem alkoholu, ho šli zkontrolovat.
Ukázalo se, že problém je ale někde jinde. „Haló, pane, slyšíte mě? Je vám něco? Cítíte se špatně?“ oslovili muže za volantem.
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„Z jeho chování ale bylo zřejmé, že něco není v pořádku. Působil apaticky a s hlídkou prakticky nekomunikoval. Jeho zdravotní stav odpovídal hypoglykémií, proto policisté na místo okamžitě přivolali zdravotnickou záchrannou službu,“ vysvětlil mluvčí pražské policie Jan Rybanský.
Záchranka muže ihned naložila na nosítka a odvezla do nemocnice k dalšímu vyšetření. „Pánovi jste výrazně pomohli, možná jste ho i zachránili,“ poděkoval policistům jeden ze záchranářů.