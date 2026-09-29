Řidič se pražskou Uhříněvsí řítil rychlostí přes 120 km/h. Jízdu natáčel a ještě se jí chlubil

Video zachycuje jeho riskantní jízdu. Řidič vozu Audi na něm projíždí ulicemi pražské Uhříněvsi a podle záběrů z palubní desky místy zrychluje až na 120 kilometrů za hodinu.
V úseku přitom platí omezení rychlosti na 40 kilometrů za hodinu. Na záběrech je zároveň patrné, že řidič jede za běžného denního provozu a pohybuje se mezi dalšími automobily.
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Během jízdy si muž počínání sám natáčí na mobilní telefon. Záznam následně zveřejnil na sociálních sítích, odkud se začal dále šířit.
Na videu je slyšet také hudba s textem „Tři sta z místa, konečně rychlá jízda“.
Podle tvrzení uživatelů sociální sítě X by mohl být řidičem muž vystupující na internetu pod přezdívkou „Král Tomko“. Jeho totožnost však z dostupných záběrů nelze nezávisle ověřit.
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Případem se už začala zabývat také policie. „Video jsme na sociální síti a v médiích zaznamenali. Situací se budou dopravní policisté zabývat pro podezření ze spáchání přestupků,“ sdělil redakci iDNES.cz policejní mluvčí Jan Daněk.
Ministr: Bezohledná jízda bude trestným činem
Na podobné případy má podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce mířit připravovaná změna zákona.
„Přesně na tyto případy míří nový návrh, který předkládám a který jsme připravili s ministry vnitra a dopravy. Bezohledná a agresivní jízda ohrožující životy a zdraví bude nově trestným činem,“ uvedl Tejc.
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„Kromě zákazu řízení a zabavení vozidla bude v nejzávažnějších případech hrozit trest odnětí svobody. Trestat podobná individua pouze za přestupky zjevně nepostačuje,“ dodal ministr.
Podobné případy, kdy se řidiči chlubí vysokou rychlostí na sociálních sítích, se objevily i dříve. Pozornost vzbudil například český poslanec Filip Turek, který v dubnu 2025 zveřejnil fotografii tachometru ukazující rychlost přes 200 kilometrů za hodinu.
Později se ukázalo, že snímek vznikl na dálnici D5 v západních Čechách. Policie případ vyhodnotila jako přestupek a předala jej městskému úřadu v Rokycanech, který věc následně pravomocně odložil.
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Turek se v minulosti objevil také na videu z jízdy ve Ferrari po dálnici D56 mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem, při níž vůz dosáhl rychlosti až 325 kilometrů za hodinu. Na sociálních sítích se následně objevovaly příspěvky dalších řidičů, kteří zveřejňovali vlastní fotografie tachometrů s vysokými rychlostmi a na Turka odkazovali.