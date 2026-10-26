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Pošťuchovali jsme se, nebylo to mlácení, říká muž, jenž vybrzdil a napadl řidičku

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  23:06
Na dálnici D6 vybrzdil a poté napadl řidičku. Vše v autě sledovala její osmiletá dcera. Záběry z incidentu šokovaly zemi. Dotyčný řidič v rozhovoru pro TV Nova popsal, jak se podle něj událost odehrála.

„Mladá žena s osmiletou dcerou na sedadle spolujezdce projížděly stavbou dálnice D6 v blízkosti obce Jesenice, kde bylo několik dopravních značení upravujících rychlost jízdy na 50, 30 a opět 50 kilometrů za hodinu. Žena nedělala nic jiného, než že všechna rychlostní doporučení respektovala a jela podle nich,“ uvedla policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Agresor na D6 vybrzdil ženu dodržující rychlost. Pak ji před zraky její dcery napadl

„Chtěl jsem se omluvit. Moje reakce byla nepřiměřená,“ řekl řidič. Upozornil však, že se situace odehrála trochu jinak, než jak popsala média.

„Řidička mi nedovolila předjet. Byl jsem vyblokovaný,“ sdělil s tím, že žena „ťukala do brzd“ a podle jeho slov se mu vysmívala.

„Chtěl jsem to nějakým způsobem vyřešit,“ tvrdil. Řidička na něj ale gestikulovala ukazováčkem. „Byl jsem rád, že jsem nezpůsobil nehodu,“ uvedl.

Muž zároveň zpochybnil to, že ženu brutálním způsobem napadl. „My jsme se začali pošťuchovat, já bych tomu neříkal mlácení,“ vysvětlil.

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