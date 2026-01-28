Za usmrcení dvou lidí u krajnice dostal šofér pět let, má zaplatit miliony

Autor: ,
  14:03
Řidiče, který loni v dubnu poblíž obce Kolaje na Nymbursku způsobil nehodu, při níž zemřeli dva lidé a dva nezletilí se zranili, ve středu potrestal nymburský okresní soud pěti lety vězení. Uložil mu rovněž zákaz řízení motorových vozidel na šest let a nařídil mu zaplatit škodu přibližně 3,6 milionu korun.
Fotogalerie2

ilustrační snímek | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Rozsudek, podle kterého je muž vinen z usmrcení z nedbalosti, těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, není pravomocný. Obžalovaný, státní zástupce i zástupci poškozených si ponechali lhůtu na odvolání.

Pro muže, který nehodu způsobil v době zákazu řízení, požadoval státní zástupce původně čtyřletý trest. V závěrečné řeči uvedl, že řidič nesl výlučnou vinu za nehodu, která zásadně ovlivnila několik rodin. „Nedodržel bezpečnou vzdálenost od toho odstaveného vozidla a těch lidí, kteří se u vozidla pohybovali,“ řekl státní zástupce.

Řidič, který na Nymbursku vjel do lidí a dva zabil, nesměl za volant

Poukázal na to, že muž měl zákaz řízení a za maření úředního rozhodnutí už byl v minulosti odsouzen. „Kdyby dodržel tu sankci, jež mu byla uložena městským úřadem, tak by k té nehodě nedošlo,“ doplnil státní zástupce.

Na to, že řidič neměl na silnici co dělat, poukázal po vynesení rozsudku i soudce Václav Krejčík. Původně navržený čtyřletý trest považoval za příliš mírný, obžalovaný podle něj projevil určitou lítost až v závěrečné řeči. „Já tady prostě neshledávám žádné zásadní polehčující okolnosti, kupříkladu prohlášení viny,“ řekl Krejčík.

Auto srazilo na Nymbursku několik lidí u odstaveného vozu, dva zemřeli

Hlavní líčení bylo na středu odročeno po prosincovém jednání kvůli požadavku obhájce na výslech experta z oboru dopravy. Ten ve znaleckém posudku uvedl, že nehoda se stala na rovném, dostatečně širokém a přehledném úseku. Situaci podle něj nemohly komplikovat ani povětrnostní podmínky nebo technický stav auta.

Nehoda se stala loni 17. dubna na silnici 611 mezi Poděbrady a Chlumcem nad Cidlinou u obce Kolaje. Řidič osobního auta na ni vyjel z čerpací stanice a krátce poté vjel do lidí pohybujících se u odstavených aut na kraji silnice. Dva lidé na místě zemřeli, dva nezletilí utrpěli vážná zranění.

Vstoupit do diskuse

Stavba pražského Dvoreckého mostu jde do finále

Nejčtenější

Zákeřný duch pražského metra. Odhalit bludný proud je velká výzva

Stanice metra Malostranská

Pražské metro je v mnoha směrech propracovaný systém, který však má i své „duchy“ v podobě tzv. bludných proudů. Ty mohou ohrozit bezpečnost a životnost železných konstrukcí. Jeden ampér...

Ve škole se střílí. Učitel vyvolal planý poplach, chtěl vyzkoušet reakci policie

Desítky policistů zasahují na pražském Žižkově u hlášené střelby ve škole. (23....

Pražská policie dnes odpoledne prověřovala oznámení, že na střední škole v Roháčově ulici na Žižkově byla slyšet střelba. Na místo vyjely desítky policistů, informace o střelbě se ale nepotvrdila....

Prasklé potrubí v Praze. Tisíce lidí byly bez tepla, dodávky už jsou obnovené

V pražské ulici Na Padesátém prasklo potrubí.2 (21. ledna 2026)

Kvůli netěsnosti na potrubí bylo ve středu dopoledne asi 5500 domácností v Praze 10 bez dodávek tepla a teplé vody. Kolem poledne se podařilo poruchu opravit a zhruba polovina domácností už teplo a...

Další malér hříšníka Gedeona. Prodával falešné vstupenky na Barcelonu

Fotbalista Filip Gedeon, potrestaný za užití kokainu zákazem startu do roku.

Od října 2024 mu běží tříletý zákaz na jakékoli organizované sportování poté, co mu v těle našli kokain. Teď má třiadvacetiletý Filip Gedeon, někdejší fotbalista Sparty, další malér. Zkoušel prodávat...

Osmkrát 32 tun. Dvorecký most prověřily těžké náklaďáky, v provozu bude od jara

Zátěžová zkouška Dvoreckého mostu přes Vltavu, Lihovar-Dvorce (21. ledna 2026)

Na dokončovaném Dvoreckém mostu mezi Prahou 4 a Prahou 5 se ve středu odpoledne uskutečnila zatěžovací zkouška. Projektanti při ní měřili pohyb konstrukce při zatížení naloženými nákladními vozy. Jak...

Za usmrcení dvou lidí u krajnice dostal šofér pět let, má zaplatit miliony

ilustrační snímek

Řidiče, který loni v dubnu poblíž obce Kolaje na Nymbursku způsobil nehodu, při níž zemřeli dva lidé a dva nezletilí se zranili, ve středu potrestal nymburský okresní soud pěti lety vězení. Uložil mu...

28. ledna 2026  14:03

DPP získal miliardy z dotací. Nakoupí nové vozy, chystá pět trolejbusových tratí

Tramvaj Škoda ForCity Plus 52T při testech v pražském provozu. (2025)

Dopravní podnik hlavního města Prahy se chystá rozšiřovat tratě i vozový park. Z dotací na to získal sedm miliard korun. Aktuálně je objednáno dalších 31 tramvají 52T a v plánu je také výstavba pěti...

28. ledna 2026

Schválně vyvolal potyčku, aby ukradl hodinky za milion. Policie žádá o pomoc

Ukradl hodinky za milion a utekl, podezřelého hledá policie

Pražští kriminalisté pátrají po neznámém muži, který při potyčce na Starém Městě ukradl drahé hodinky značky Rolex. Z místa poté utekl, jeho tvář však zachytil kamerový systém v ulici. Policisté...

28. ledna 2026  12:12

Policisté zasahují na černošickém úřadě v Praze, zadrželi 16 lidí

Zásah policie v budově na Praze 2, kde sídlí Městský úřad Černošice. (28. ledna...

Pražští policisté ve spolupráci s cizineckou policií a dalšími útvary zasahují na Městském úřadu Černošice v Praze 2 a dalších místech. Zadrželi 16 lidí, zatím nikoho neobvinili. Radnice pracoviště...

28. ledna 2026  9:54,  aktualizováno  12:10

Liga mistrů mi dala hodně, říká Chaloupek. Slavii teď čeká Pafos, jenž hraje o naději

Slávistický obránce Štěpán Chaloupek se raduje ze svého gólu proti Plzni.

Od našeho zpravodaje na Kypru Je jedním z těch slávistů, kteří - i když třeba jen z lavičky - naskočili do každého utkání hlavní fáze aktuální Ligy mistrů. I to je důkaz, jak důležitým článkem sestavy se stoper Štěpán Chaloupek...

28. ledna 2026  7:34

Tenhle zápas rozhodne. USK přivítá Schio, jde o postup do play off

Valériane Ayayiová (vlevo) a Maite Cazorla za USK Praha, María Condeová ze Schia

Basketbalistky ZVVZ USK Praha čeká ve středu klíčové utkání v Eurolize, kde obhajují titul. V 5. kole nadstavbové části přivítají Schio a v případě úspěchu se vrátí na jedno ze čtyř postupových míst...

28. ledna 2026

Lvi Praha podlehli Berlínu a ve volejbalové Lize mistrů prohráli i počtvrté

Lvi Praha se radují v zápase Ligy mistrů.

Lvi Praha prohráli i svůj čtvrtý zápas ve skupině C volejbalové Ligy mistrů. Berlínu na jeho palubovce podlehli 1:3 a po dvou neúspěšných pětisetových bitvách nebodovali. Českým šampionům k úspěchu...

27. ledna 2026  22:56

OBRAZEM: 20 let v provozu. Tramvaje Škoda 14T časem změnily interiér i exteriér

Představení první tramvaje typu 14T v novém barevném řešení Pražské integrované...

Tramvaje typu Škoda 14T brázdí koleje Prahy už 20 let. Nejnovější změnu si na nich cestující mohli všimnout teprve nedávno, když Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) přelakoval čela vozu,...

27. ledna 2026

Co pálí metropoli? Debatu i návrhy řešení přinese nová iniciativa Pražská agenda

Tisková konference z představení živé platformy Pražská agenda. (27. ledna 2026)

Nezávislý think tank Strategeo Institute spouští novou iniciativu s názvem Pražská agenda. Zabývat se bude každodenními palčivými tématy Pražanů, návrhy na zlepšení a zajištění kvalitnější...

27. ledna 2026  16:32

Smyšlená střelba ve škole. Učitel zůstává v nemocnici, placení výjezdu zváží soud

Desítky policistů zasahují na pražském Žižkově u hlášené střelby ve škole. (23....

Učitel, který v pátek vyvolal planý poplach informací o střelbě ve škole v Roháčově ulici na Žižkově, zůstává v nemocnici. Lékaři nadále posuzují jeho psychický stav. Podle dosavadních zjištění...

26. ledna 2026  15:54,  aktualizováno  27. 1. 16:01

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

Jedinečný přístroj v pražské nemocnici. Nový ozařovač zaměří nádor extrémně přesně

Ve VFN Praha byl představen nový ozařovač Radixact, který umožňuje efektivnější...

Novinka v onkologické léčbě, ozařovač Radixact X9, umí zacílit nádor na milimetry a šetří tak okolní zdravé tkáně, což je klíčové především u nádorů v oblasti hrudníku a břicha. Jako jediná nejen v...

27. ledna 2026  15:43

Vyrovnat pantografy, dotáhnout a připojit troleje. Práce na Dvoreckém mostu finišují

Napojování Dvoreckého mostu na tramvajovou síť. (27. ledna 2026)

Stavba Dvoreckého mostu spojující Prahu 4 s Prahou 5 je téměř dokončená. Dělníci ho již z poloviny připojili na tramvajovou síť. Na smíchovské straně nyní probíhá kvůli instalaci výluka. Trakce bude...

27. ledna 2026  14:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.