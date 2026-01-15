Ach, ta navigace. Řidič kamionu to vzal přes úzkou Nerudovku, tam se zasekl

O zásahu informovali ráno pražští hasiči na síti X.
„Navigace sem dovedla řidiče kamionu, který se zasekl v polovině ulice, ale nemohl se dostat dál. Při pokusu o návrat poškodil jedno zaparkované vozidlo,“ uvedli hasiči.
Všechno nakonec dobře dopadlo. Díky koordinaci zásahu se řidiče nakonec podařilo odnavigovat zpět. „Poté mohl centrum bezpečně opustit,“ dodali hasiči.
V Třeboni zbloudilý kamion bravurně vycouval
Že navigace jde někdy proti zdravému rozumu, se před lety přesvědčil řidič kamionu v jihočeské Třeboni.
V roce 2020 navigace řidiče zavedla přes zákazovou značku k Hradecké bráně do historického centra. Tam si šofér uvědomil, že kvůli výšce vozu dál neprojede.
Kamion před náměstím zastavila až nízká brána, řidič ho otáčel deset minut
Kamion s návěsem pak několik minut otáčel, nakonec se ale dostal pryč i bez cizí pomoci.