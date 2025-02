Zběsilá jízda opilého řidiče. Před policisty uháněl 230 km/h, zastavil ho až strom

Hlídka se ho pokusila zastavit pomocí zátarasu v Českém Brodě, ale řidič se mu vyhnul a pokračoval v nebezpečné jízdě. Policisté ho dostihli až poté, co způsobil nehodu.

„Narazil do vrat rodinného domu a stromu, načež se jeho vůz převrátil na levý bok,“ popsala pro iDNES.cz mluvčí středočeské policie Michaela Richterová.

Po nehodě s řidičem nebylo možné navázat kontakt. „Policisté na něj opakovaně mluvili a vyzývali ho, aby vystoupil, ale nereagoval. Byl v šoku, a tak se k němu museli dostat sami,“ sdělila Richterová.

Dechová zkouška na místě prokázala přítomnost alkoholu, což následně potvrdily i laboratorní testy. „Řidič se podrobil lékařskému vyšetření s odběrem biologického materiálu, přičemž výsledky prokázaly hodnoty vyšší než 1,5 promile,“ dodala Richterová.

Kromě jízdy pod vlivem alkoholu měl muž také platný zákaz řízení. Nyní čelí obvinění ze dvou trestných činů. Pokud by ho soud letos poslal do vězení, za mřížemi by mohl zůstat až do roku 2028.