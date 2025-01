Chtěl ji „vyškolit“, řekl soud. Za sražení ženy na skútru dostal řidič šest let

„Tímto způsobem – agresivně – se chovat k tomu nejzranitelnějšímu účastníkovi provozu, který se tam v daném místě a čase vyskytoval, je neomluvitelné, i kdyby paní poškozená jela padesátikilometrovou rychlostí,“ uvedl v zdůvodnění rozsudku předseda senátu Michal Roubíček.

Incident se odehrál v červnu 2023 na silnici ve směru z centra Prahy na Brno. Nehoda vážně poznamenala život tehdy osmačtyřicetileté bankovní pracovnice Taťány, která se vracela z nákupu domů ke dvěma dětem.

Na komunikaci, kde je maximální povolená rychlost 110 kilometrů za hodinu, jela na skútru rychlostí asi 96 km/h. Bylo odpoledne po 16. hodině, slunečné počasí, horko kolem třiceti stupňů. Na sobě měla přilbu a letní oblečení.

Kousek za ní jel v obytné dodávce Fiat Ducato na dovolenou do Chorvatska Josef Rajchl. Ve vozidle byl s manželkou. Podle rozsudku ho řidička jedoucí „pomalu“ při pravém okraji levého – nejrychlejšího – pruhu naštvala, tak přejel z levého do prostředního pruhu, zrychlil na 118,8 kilometru v hodině a začal motocykl předjíždět.

Podle spisu pak v průběhu dalších necelých čtyř sekund zpomalil na 89 km/h. „Při tom, aniž by jej k tomu nutila situace v provozu, z pohnutky ‚vychovat‘ řidiče zdržujícího provoz či se pomstít za bezdůvodné zpomalení jízdy, úmyslně třikrát za sebou v rychlém sledu krátce vybočil (najížděl) ze středního jízdního pruhu směrem vlevo k levému jízdnímu pruhu, v němž se pohyboval motocykl, s následným návratem vpravo,“ popsal soudce manévr obžalovaného.

„V době, kdy se motocykl nacházel vedle levého boku jeho vozidla, snížil rychlost na cca 85 km/h. Při třetím vybočení přejel svým vozidlem fiat do levého jízdního pruhu a levým bokem zadní části svého vozidla narazil do pravého řídítka motocyklu, čímž došlo ke ztrátě stability motocyklu a pádu stroje i řidičky na vozovku,“ líčí rozsudek okamžik kolize.

Myslela jsem, že umřu, řekla řidička

Tělo ženy se po silnici dosmýkalo do vzdálenosti víc než padesáti metrů od místa střetu. „Při paní poškozené stáli všichni svatí,“ komentoval soudce skutečnost, že nenarazila do svodidel nebo ji nepřejel někdo z řidičů, kteří jeli za ní a na nehodu museli bleskurychle zareagovat.

Přesto žena utrpěla řadu zranění včetně zlomeného žebra, rozsáhlého krevního výronu na pravém stehně, mnoho pohmožděnin a odřenin. Před soudem uvedla, že není schopná si na průběh nehody vzpomenout.

„Pamatuju si, že jsem se vzbudila (ještě na silnici, pozn. red.), někdo na mě mluvil a já jsem pořád říkala, že musí vyřídit dětem, které na mě čekaly doma, že prostě umřu. Jedna paní mi tam stále pomáhala a říkala, že určitě neumřu,“ vzpomínala před soudem Taťána.

Popsala bolestivá zranění i nepříjemnou léčbu. S následky se vyrovnává dodnes. V důsledku posttraumatické stresové poruchy, která se projevovala například náhlými návaly strachu a pláče, přišla o lukrativní zaměstnaní v bankovním sektoru. Byla půl roku bez práce, pak vzala mnohem hůř placenou pozici administrativní pracovnice jinde.

„Mám znetvořené tělo. V podstatě nikam nechodím. Nemám žádný sociální život, jsem věčně zavřená doma nebo v práci. Má to na mě velký dopad. Opravdu se bojím. Myslím si, že jsem mohla umřít a pořád si to říkám. Jsem ráda, že jsem tady a můžu být s dětmi,“ vypověděla v jednací síni.

Obžalovaný Rajchl měl možnost se jí u soudu tváří v tvář omluvit, ale neudělal to. Písemnou omluvu od něj žena nedostala ani během roku a půl, který už od nehody uplynul. „Musím říct, že mě mrzí, že se dosud neozval a neomluvil se,“ řekla poškozená.

Neudělal jsem to schválně, tvrdí senior

„Událost, která se stala, je stoprocentně moje chyba. Nic neházím na paní poškozenou. Ale není to tak, že bych chtěl někoho trestat, školit. Určitě jsem to neudělal záměrně,“ prohlásil obžalovaný Rajchl.

Hájil se tím, že krátce před nehodou jeho manželka v autě telefonovala. „Jestli se mě něco zeptala nebo jsem se na ni otočil... Jak jsem hejbl tělem, tak jsem zřejmě hejbl volantem. Auto se mi rozhoupalo. Je to velká krabice. S tímhle autem nejezdím tak často, asi třikrát za rok. Nemám to tak vyježděné,“ vysvětloval muž.

Odmítl, že se choval agresivně. Označil se za pohodáře, který potíže v dopravě nemá. „Jsem v tomhle směru pohodovej, nebourám, trestní body mám v pohodě. Moc mě to mrzí, ale není možné, abych za takovou – nechci říct maličkost – byl takhle trestán. Můj život je v pohodě, v provozu nemám problémy,“ opakoval.

Soud si Rajchlovu minulost důkladně prověřil. Zjistil, že muž stanul dříve dvakrát před soudem, a to za incidenty, které s dopravou souvisely, a které skončily tak, že na jiného člověka fyzicky zaútočil.

V evidenční kartě řidiče má pět záznamů. Policie s ním řešila například jeho rychlou jízdu, předjíždění, nepřipoutání se pásy nebo držení mobilu v ruce.

O řidičce motocyklu se senior před soudem vyjádřil s určitým despektem. „Já bych se na takovém skútru nemotal na tříproudové silnici v levém pruhu. Nejsem motocyklista, ale snažil bych se kopírovat pravou stranu... viděl jsem, že je oblečená v nátělníčku, v trenýrčičkách, s kabelčičkou přes rameno. Říkal jsem si, jak může dost riskantně jet takhle oblečená v tom pruhu,“ uvedl.

Jako brutální znásilnění

Státní zástupkyně Taťána Prici žádala pro obžalovaného šest let vězení. Poukázala přitom na nedostatek sebereflexe. „O jeho chování svědčí i to, že pojistnou událost ihned nenahlásil, pokračoval s manželkou na dovolenou (po nehodě na místě havárie zastavil – neujel, pozn. red.), kterou dokončil, až poté kontaktoval pojišťovnu, ale s tím, že nešlo o úmyslné jednání z jeho strany, proto se pojistné řízení dlouho táhlo. Do dnešního dne nenahradil ani korunu,“ připomněla žalobkyně.

Obhájce Roman Anděl chtěl pro klienta překvalifikování případu na nedbalostní těžké ublížení na zdraví a tříletou podmínku.

Pro trestní senát bylo stěžejním důkazem video od jednoho z řidičů jedoucích za dodávkou, jehož kamera nehodu zachytila. A také posudek znalce Libora Kopala, který uzavřel, že příčinou havárie musel být opakovaný razantní a cílený zásah Rajchla do řízení. Jeho manévr označil za podivný.

„Tvrdit, že zpomalujete a přitom rozkýváte vozidlo a ještě předjíždíte vlevo, to technicky nedává vůbec smysl,“ reagoval na seniorovu obhajobu.

„Jediné vysvětlení, které tady zůstává na stole, je, že jak poškozená štvala ostatní řidiče, tak stejným způsobem její styl jízdy nevyhovoval obžalovanému a on se ji rozhodl vyškolit,“ řekl předseda senátu Roubíček poté, co Rajchla potrestal šestiletým vězením a maximálním možným desetiletým zákazem řízení.

Senior má ženě vyplatit odškodné ve výši zhruba 750 tisíc korun. Soudce přirovnal zásah do jejího života, zdraví a psychiky způsobený nehodou, ke kterému došlo ze zavrženíhodné pohnutky, k brutálnímu znásilnění.

Rozsudek je zatím nepravomocný. Rajchl i státní zástupkyně si vzali čas na rozmyšlenou, zda podají odvolání. Poškozená prostřednictvím zmocněnce s verdiktem souhlasila a opravného prostředku se vzdala.