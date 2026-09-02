Nedal přednost a ještě nadával. Rozčílený cyklista vlepil řidiči facku a rozbil mu přední sklo

K incidentu došlo ve středu 29. srpna kolem třetí hodiny odpoledne v Myslíkově ulici v ústí s křižovatkou u Mánesa. Řidič nejdříve cyklistu pouze napomenul. „Rozumíš značka?“ je slyšet na záznamu.
„Já jsem na hlavní, nauč se značky, ty v****“ odvětí cyklista a přestřelka pokračuje ještě pár desítek metrů až do křižovatky. Tady cyklista sesedl z kola a řidiči přes otevřené okénko vlepil facku.
Jenže tím incident neskončil. Cyklista ještě bouchl do čelního skla tak silně, že prasklo. Následně se zdviženým prostředníčkem odjel na kole neznámo kam. Poškozenému řidiči svým jednáním způsobil škodu za více než patnáct tisíc korun, informuje policie.
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Policisté si zajistili všechny dostupné kamerové záznamy a začali po neznámém muži okamžitě pátrat. Do současné doby se jim ho nicméně nepodařilo nalézt, a tak žádají o pomoc širokou veřejnost.
Neznámý cyklista je podle nich podezřelý ze spáchání trestného činu poškození cizí věci a výtržnictví. Za to mu v případě dopadení a odsouzení hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.