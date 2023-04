Najížděl na strážníky a udeřil policistu, místo peněžitého trestu má podmínku

Incident se odehrál v pražském Radotíně. Dvoučlenná hlídka strážníků projížděla po půlnoci městskou částí, když ji zaujala dokořán otevřená brána areálu jedné z místních firem a v ní stojící rozsvícený vůz značky Tesla.

Když strážníci zjišťovali, co se děje, přišla k nim plačící žena a oznámila, že se její manžel opil a nechce, aby ho odvezla. Muž, který měl být pod vlivem alkoholu, seděl za volantem tesly a chystal se odjet.

Strážníci ho vyzvali, aby z vozu vystoupil a prokázal svou totožnost. Jednašedesátiletý vystudovaný architekt, developer a majitel několika firem Petr U. odmítl doklady předložit. Strážníci poté kontaktovali dispečink státní policie, popsali situaci a požádali, aby na místo přijela hlídka.

Podnikateli se to nelíbilo a rozhodl se odjet. Dvakrát po sobě se rozjel vozem proti strážníkům tak, že museli před automobilem uskočit. Jeden z nich poté Petra U. donutil namířenou zbraní k tomu, aby z auta vystoupil.

Na místo mezitím dorazila policejní hlídka. Ani té se však podnikatel nechtěl legitimovat. Naopak, rozhodl se ukrýt ve firemní budově. Když mu v tom chtěl policista zabránit, udeřil ho podnikatel pěstí do hrudníku.

V případě najíždění autem na strážníky se Petr U. dopustil zločinu násilí proti úředním osobám se zbraní, fyzické napadení policisty kvalifikoval vyšetřovatel jako mírnější přečin. Muži za to hrozilo od šesti měsíců do šesti let vězení.

Postup strážníků byl správný, míní soud

Obvodní soud pro Prahu 5 potrestal letos v lednu podnikatele peněžitým trestem ve výši 200 tisíc korun. Proti verdiktu podaly odvolání obě strany, jak státní zástupkyně, tak obžalovaný muž.

Odvolací soud nyní dospěl k závěru, že samostatný peněžitý trest je možné ze zákona uložit jen za přečin, nikoliv za zločin, z něhož byl Petr U. také obžalován.

Soudci proto nově rozhodli tak, že spravedlivým trestem bude podmínka, tedy reálná hrozba šestiměsíčního vězení v případě, že podnikatel ve stanovené dvouleté zkušební době nepovede řádný život. Třeba když znovu sedne za volant. Městský soud v Praze mu totiž zároveň uložil zákaz řízení na dva roky.

Petr U., který k odvolacímu zasedání nepřišel, už dříve popíral, že se skutků dopustil. Trval na tom, že strážníci ani policisté neměli právo na pozemek firmy vstoupit. Podle soudu však bylo jeho jednání prokázáno věrohodnými svědeckými výpověďmi a zasahující policisté postupovali správně.

„Pokud byli strážníci informováni o tom, že bezprostředně hrozí, že opilá osoba bude řídit motorové vozidlo, byli oprávněni tomu zabránit vstupem na soukromý pozemek. Stejné oprávnění měli i policisté,“ uvedl předseda odvolacího senátu Richard Petrásek.

V říjnu 2021 se odehrál v jiné části Prahy podobný případ, který skončil vážněji. Řidič strážníkovi přejel nohy