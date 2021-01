Vontové nebyli jen postavami z Foglarových knih, říká autor komiksu Rváčov

„Dobrodružství je každá návštěva Starého Města, když se zešeří. Obzvlášť v dnešní době, kdy kvůli koronaviru jsou ulice pusté a je to vlastně dost podobné stavu z osmdesátých let,“ říká Fischer.

Příběh je inspirovaný celkem jedinečným fenoménem, kdy dílo autora v podstatě obživlo a fiktivní čtvrť i organizace začaly existovat v reálném světě. Co podle vás lidi na Stínadlech tolik fascinuje?

Je to určitá ponurost, temnota a něco neznámého, co by rádi odkryli. To, že dílo obživlo, je fenoménem, který jsme nikde jinde nezaznamenali.