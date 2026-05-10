U Říčan zemřel mladík při pádu z vlaku. Podle policie jel zřejmě mezi vagony

Kvůli nehodě byl na trati mezi Uhříněvsí a Říčany zhruba na dvě a půl hodiny přerušen provoz vlaků. Obnovený byl v neděli kolem 01:30, uvedl mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
Nehoda se stala v sobotu před 23. hodinou. „Policisté prověřují okolnosti tragické události, při níž zřejmě při jízdě mezi vagony vypadl mladík, respektive osoba mladistvá, z vlaku a utrpěl zranění neslučitelná se životem. U zemřelého byla nařízena soudní pitva,“ uvedl Truxa.
Na místo podle Kavky zamířily všechny složky Integrovaného záchranného systému včetně hasičů Správy železnic. „Prvotní informací byl pád osoby po jízdě na vnější části vagonu vlaku do kolejišti,“ dodal Kavka.