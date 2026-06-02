Říčany skokově zvedly daň z nemovitosti. Omylem. Lidé zaplatili i o tisíce víc

Redakce iDNES.cz oslovila s prosbou o vyjádření starostu Říčan Davida Michaličku, který ovšem odpovědět odmítl. Současně se také obrátila na mluvčí radnice Helenu Vlnařovou, ta se nevyjádřila vůbec.
Podle webu ČT24 se problém týká zhruba 1 500 rodin, tedy všech, které vlastní bytové jednotky.
„To se nemělo stát. To byla chyba města,“ řekla serveru iRozhlas.cz Milena Jechová, která bydlí v Říčanech v sídlišti Na Kavčí skále. Daň z nemovitosti se jí letos zvýšila o 2 800 korun.
„Nechali jsme se poněkud zmást, kdy pod kategorii obytné budovy stát nezařazuje bytové jednotky. Tím vzniklo celé pochybení. Bytové jednotky jsou zařazeny do zbytkové kategorie,“ popsal ČT24 celou záležitost tajemník městského úřadu Jaroslav Brandejs.
„Město Říčany vycházelo z mylného právního výkladu, že bytové jednotky spadají pod obytné budovy. Finanční úřad je ale zařazuje mezi ostatní zdanitelné jednotky, pro které byl vyhláškou stanoven koeficient 5,“ řekla iRozhlasu Vlnařová.
Vedení města se obyvatelům omluvilo a podle Vlnařové chystá kompenzace.
„Město tento omyl napraví. Připravujeme novou vyhlášku, která by měla v příštím roce snížit koeficient pro majitele bytových jednotek. Uvažujeme o jeho hodnotě 1 nebo i nižší, pokud to zákon dovolí. Navíc jsme pro občany, kteří by měli problém navýšenou daň uhradit, připravili vzor smlouvy o bezúročné půjčce,“ řekla.
„Nejpravděpodobnějším řešením bude snížení daně v příštím roce,“ potvrdil slova Vlnařové webu ČT24 starosta Říčan Michalička (Klidné město).
Co na to Finanční správa ČR?
„...Jako státní úřad jsme povinni stanovit daň podle obecně závazné vyhlášky schválené zastupitelstvem. Finanční správa se musí vydanou vyhláškou řídit, přestože zastupitelstvo dodatečně zjistilo, že si při formulování vyhlášky mylně vyložilo zákon. I když bychom městu rádi pomohli omyl napravit, finanční úřad nemohl pro stanovení daně použít jiný koeficient, než město v rámci svého zákonného zmocnění uvedlo v obecně závazné vyhlášce. Z pozice vedení Finanční správy České republiky můžeme město ujistit, že jsme připraveni zapojit se do hledání zákonného postupu, kterým by bylo možné koeficient omylem stanovený zastupitelstvem snížit.“
Zdroj: Finanční správa, 24.4.2026