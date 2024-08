V Říčanech začala rekonstrukce hlavního tahu. Úplně se nám vyhněte, radí město

V červenci byla z ulice Zelené na severovýchodním okraji města vybudována takzvaná obslužná komunikace, po které se místní obyvatelé budou moci dostat ke svým domům.

„Počínaje dnešním dnem (čtvrtkem – pozn. red.) už se práce soustředí na samotný průtah, rekonstrukci ulice Černokostelecké, kterou každý den projede na patnáct tisíc aut, z toho jednu pětinu tvoří nákladní doprava. Dnes na ni poprvé vyjely frézy a postupně jsou z komunikace odstraňovány již nevyhovující konstrukční vrstvy vozovky. Následně se začne pracovat na výměně kanalizačního řadu pod vozovkou nebo celkové rekonstrukci chodníků,“ uvedl Jiří Veselý z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Kvůli zatíženosti se bude silnice opravovat po etapách. Doba výstavby by neměla přesáhnout 320 dní, hotovo by tak mělo být na podzim 2025. „Během zimní technologické přestávky se tady ale jezdit bude,“ řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Podle starosty Říčan Davida Michaličky (Klidné město) opravy přinesou výrazné dopravní komplikace, stavba město zatíží zřejmě nejvíc za posledních čtyřicet let.

Řekl, že od spuštění uzavírky se ukazují drobné problémy, město je ale postupně dořeší. „Ačkoliv se na to mnoho lidí připravovalo několik měsíců, nikdy není možné odchytit vše na začátku, ale vše postupně doladíme, aby to občany omezovalo co nejméně,“ uvedl.

Vedení města rovněž vyzývá řidiče, kteří přes Říčany projíždějí, aby se jim pokud možno vyhnuli. „Protože kapacita objízdné trasy je samozřejmě nižší než silnice první třídy,“ doplnil Michalička. Přechodné dopravní značení je podle ŘSD umístěno na silnicích v okruhu několika desítek kilometrů, a to od Prahy až po Kutnou Horu.

Stavbaři při rekonstrukci průtahu kompletně opraví 2,8 kilometru dlouhou silnici včetně sousedících ploch a odvodnění. Zrekonstruují také chodníky, vodovodní řad včetně přípojek, kanalizační stoky a přípojky pod chodníkem. Vybudují jeden nový přechod pro chodce a dalších jedenáct upraví, instalují nové osvětlení a upraví veřejný prostor.

Cena zakázky je zhruba 268 milionů Kč bez DPH. Investorem stavby je ŘSD, město se na investici podílí přibližně ze 30 procent. Průtah opraví společnost EUROVIA CS.