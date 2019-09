V Hloubětíně vyroste 18 domů, domov tu najde přes čtyři tisíce lidí

„Záměrem je využít stávající dožívající průmyslový areál a revitalizovat část města, která může sloužit k bydlení a navazujícím funkcím,“ píše se v dokumentu, který developer zaslal na pražský magistrát a který má ČTK k dispozici.



V domech budou byty ve velikostech od 1+KK do 4+KK. Část jich bude vedena jako ateliéry. Celková podlažní plocha bytů a ateliérů je 114.958 metrů čtverečních. Vejít by se do domů mělo 4400 obyvatel.

„Pro potřeby parkování jsou navržena tři podzemní podlaží,“ píše se dále v dokumentu. Součástí projektu jsou nová komunikace, park a úprava zeleně.

Prahu v posledních letech trápí nedostatek bytů a rostoucí ceny. Podle údajů developerských společností Trigema, Skanska Reality a Central Group vzrostly ceny nových bytů od poloviny roku 2015 zhruba o 90 procent. Jako příčiny výrazného zdražování analytici uvádějí pomalé povolování staveb, rostoucí ceny pozemků, stavebních prací a materiálů. Dále zmiňují vysoké daňové zatížení.

Studie Sdružení pro architekturu a rozvoj uvádí, že v roce 2030 může v Praze kvůli pomalému povolování chybět až 50.000 bytů.

V hlavním městě je podle strategického plánu potřeba ročně zhruba 6000 nových bytů. Od roku 2010, kdy se povolování výrazně zpomalilo, je ovšem v průměru povolováno jen 3500 bytů za rok.

Nová zástavba je aktuálně plánována na Rohanském ostrově, kde bude bydlet 5000 lidí a další tisícovky tam budou pracovat v kancelářích. Stavět se bude na území mezi cyklostezkou a Rohanským nábřežím. Nová čtvrť pro několik tisíc lidí má vzniknout také na místě Smíchovského nádraží a výstavba je plánována také na žižkovském nádraží nebo v Bubnech-Zátorech, kde má být rovněž celá nová čtvrť.