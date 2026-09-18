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Červená na přejezdu? Nezájem. Čekající sanitku vytroubil a pak předjel řidič osobního auta

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  11:26
Přestože policie často varuje řidiče před nebezpečným předjížděním na železničních přejezdech, k dalšímu riskantnímu hazardu došlo na přejezdu ve středočeské obci Řevnice. Řidiče sanitky zde na stopce před výstražně červeně blikajícími světly předjel a dokonce vytroubil řidič osobního auta. Podle zaměstnance společnosti je zde toto nebezpečné chování na denním pořádku.

Incident zachytila ve čtvrtek ráno autokamera umístěná na palubní desce sanitního vozu řevnické záchranné služby Trans Hospital Plus.

Řidič při blikajících červených světlech zastavil v dostatečné vzdálenosti před přejezdem, kde ještě nebyly spadlé závory. Video z auta však zachytilo minimálně dvě vozidla, jejichž řidiči si s bezpečnostními pravidly příliš hlavu nelámali.

Šofér stříbrného osobáku sanitku jedoucí stejném směru na přejezdu nejprve problikal dálkovými světly, následně objel a dokonce i drze vytroubil a ve voze vášnivě gestikuloval rukama.

Střet s vlakem na nechráněném přejezdu, cestující z auta mají vážná zranění

„S tímto stylem jízdy se potkáváme skoro pořád, už by se z toho dal udělat celovečerní film. S tímto železničním přejezdem máme zkušenosti, že zde řidiči přejíždějí na červenou. Kdybyste se postavili třeba na půl hodiny k závorám, tak není nouze o to natočit řidiče přejíždějící na červenou. Ale tohle byl vrchol,“ uvedl pro iDNES.cz zaměstnanec záchranné služby Bořek Bulíček.

Podle něj se v okolí takové incidenty stávají poměrně často. Ve středu došlo například ke střetu vlaku s vozidlem na přejezdu v blízkých Všeradicích.

„Jezdí tam ráno a večer lokálka a řidič jí vjel přímo pod kola. A tvrdil, že mu to nebrzdilo. Případ už řeší policie,“ dodal zaměstnanec sanitní služby.

VIDEO: Policie ukázala, jak řidiči a chodci ignorují na přejezdech stopku i blikající červenou

Podobné incidenty nejsou výjimkou a neposlušné řidiče mohou přijít pěkně draho.

Koncem letošního srpna zveřejnila pražská policie video, v němž řidička osobního vozu zcela ignorovala blikající červenou na železničním přejezdu v Hornopočernické ulici v Praze 9. Od policie dostala tehdy na místě uloženou pokutu ve výši 4 500 korun. Zároveň jí bylo zaznamenáno 6 bodů.

Neuposlechnutí pravidel na přejezdech se však netýká jen řidičů aut. K rizikovému překonání kolejí a závor se nezřídka kdy uchylují také chodci a cyklisté.

V červenci kamerový záznam zachytil několik lidí, kteří překonávali k zemi stažené závody na přejezdu v Černošicích.

VIDEO: Další ignorace červených světel na přejezdu. Řidička dostala vysokou pokutu

Koncem července policie zveřejnila záběry některých řidičů, kteří nerespektovali výstražná světla na přejezdech. Dokonce ignorovali značku Stop.

Na jednom z přejezdů nedaleko Brandýsa nad Labem stopku ignorovalo několik řidičů, v Řeporyjích se pak jiní vydali přes koleje sice po zvednutí závor, ale stále za blikající červené.

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