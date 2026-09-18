Incident zachytila ve čtvrtek ráno autokamera umístěná na palubní desce sanitního vozu řevnické záchranné služby Trans Hospital Plus.
Řidič při blikajících červených světlech zastavil v dostatečné vzdálenosti před přejezdem, kde ještě nebyly spadlé závory. Video z auta však zachytilo minimálně dvě vozidla, jejichž řidiči si s bezpečnostními pravidly příliš hlavu nelámali.
Šofér stříbrného osobáku sanitku jedoucí stejném směru na přejezdu nejprve problikal dálkovými světly, následně objel a dokonce i drze vytroubil a ve voze vášnivě gestikuloval rukama.
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Střet s vlakem na nechráněném přejezdu, cestující z auta mají vážná zranění
„S tímto stylem jízdy se potkáváme skoro pořád, už by se z toho dal udělat celovečerní film. S tímto železničním přejezdem máme zkušenosti, že zde řidiči přejíždějí na červenou. Kdybyste se postavili třeba na půl hodiny k závorám, tak není nouze o to natočit řidiče přejíždějící na červenou. Ale tohle byl vrchol,“ uvedl pro iDNES.cz zaměstnanec záchranné služby Bořek Bulíček.
Podle něj se v okolí takové incidenty stávají poměrně často. Ve středu došlo například ke střetu vlaku s vozidlem na přejezdu v blízkých Všeradicích.
„Jezdí tam ráno a večer lokálka a řidič jí vjel přímo pod kola. A tvrdil, že mu to nebrzdilo. Případ už řeší policie,“ dodal zaměstnanec sanitní služby.
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VIDEO: Policie ukázala, jak řidiči a chodci ignorují na přejezdech stopku i blikající červenou
Podobné incidenty nejsou výjimkou a neposlušné řidiče mohou přijít pěkně draho.
Koncem letošního srpna zveřejnila pražská policie video, v němž řidička osobního vozu zcela ignorovala blikající červenou na železničním přejezdu v Hornopočernické ulici v Praze 9. Od policie dostala tehdy na místě uloženou pokutu ve výši 4 500 korun. Zároveň jí bylo zaznamenáno 6 bodů.
Neuposlechnutí pravidel na přejezdech se však netýká jen řidičů aut. K rizikovému překonání kolejí a závor se nezřídka kdy uchylují také chodci a cyklisté.
V červenci kamerový záznam zachytil několik lidí, kteří překonávali k zemi stažené závody na přejezdu v Černošicích.
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VIDEO: Další ignorace červených světel na přejezdu. Řidička dostala vysokou pokutu
Koncem července policie zveřejnila záběry některých řidičů, kteří nerespektovali výstražná světla na přejezdech. Dokonce ignorovali značku Stop.
Na jednom z přejezdů nedaleko Brandýsa nad Labem stopku ignorovalo několik řidičů, v Řeporyjích se pak jiní vydali přes koleje sice po zvednutí závor, ale stále za blikající červené.