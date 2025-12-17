Je chladné prosincové úterý, v metru už opadla ranní špička a vozy jsou poloprázdné. V zadní části vagonu sedí zanedbaně vyhlížející žena, která hlasitě a sprostě nadává do telefonu. Navíc výrazně zapáchá, proto jsou sedačky kolem ní prázdné.
Na Florenci přistupuje revizor a někteří cestující mu ji hned mlčky ukazují. Kontrolor zamíří rovnou k ní, prokáže se odznakem a žádá jízdenku.
„Ještě ty votravuj, k..do! Nemám nic!“ Oboří se na něj a dozví se, že má soupravu opustit. To na následující stanici na Náměstí Republiky tedy udělá. Revizor vystoupí za ní, aby dohlédl, že skutečně odešla. To se ale nelíbí jedné z cestujících a narychlo z vozu vybíhá také: „Vy jste ji nechal jít? Kdybych neměla lístek já, tak mi dáte pokutu!“ zlobí se.
„Pak na nás přijde stížnost z nějaké nadace, co jsme si dovolili takhle jednat s jejich klientem, a že žádají naše potrestání. Ještěže už končím, na tohle nemám.“