Chotkovy sady se promění v parádní park s výhledy. Praha ukázala vizualizace

Jan Bohata
  12:25
Oživení zeleně, vylepšení mobiliáře i nové prvky zahrnuje plán na revitalizaci Chotkových sadů poblíž Pražského hradu. Nejlepší návrh na obnovu chátrajícího parku představili dnes zástupci Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), Správy Pražského hradu a vítězné společnosti, studia Arkytek. První úpravy uvidí návštěvníci příští rok, náklady na revitalizaci se pohybují okolo 80 milionů korun. Tuto sumu pokryjí výnosy z turismu.
Vítězný návrh na obnovu Chotkových sadů od studia Arkytek. (7. listopadu 2025)

Vítězný návrh na obnovu Chotkových sadů od studia Arkytek. (7. listopadu 2025) | foto: ČTK

Vítězný návrh na obnovu Chotkových sadů od studia Arkytek. (7. listopadu 2025)
Vítězný návrh na obnovu Chotkových sadů od studia Arkytek. (7. listopadu 2025)
Autoři vítězného návrhu na obnovu Chotkových sadů (zleva) Matouš Jebavý a...
Vítězný návrh na obnovu Chotkových sadů od studia Arkytek. (7. listopadu 2025)
41 fotografií

„Návrh je relativně konzervativní, snažili jsme se ale do původní koncepce Františka Thomayera z 19. století vnést nové prvky. Sady se stanou součástí trasy od Letné k Hradu. Návštěvníkům se otevřou nové výhledy na Prahu,“ komentoval projekt jeden z jeho autorů, Matěj Jebavý.

Současný stav zeleně, komunikací i mobiliáře volá po obnově. Cílem oprav je také lepší napojení na Královskou zahradu a Jelení příkop s přípravou na lepší napojení na Hradčanskou. A také umožnění panoramatického výhledu na Prahu z jižní strany parku.

Z metropolitního pekla utečte do pražských parků. Záchrana je zaručena

Prostupnější se stane hlavně jižní část tohoto areálu nad Chotkovou ulicí, zlepší se spojení tohoto místa směrem k Jelenímu příkopu pod Pražským hradem. Parkové vyhlídky dostanou jména po někdejších bastionech městského opevnění, zastavěných v 19. století.

„K obnově vegetace přistupujeme citlivě. Nejprve zapěstujeme nové stromy a teprve potom je budeme postupně měnit,“ popisují změnu autoři ze studia Arkytek. Ti pracují s pestrou skladbou dřevin a rostlin, která reaguje i na klimatickou změnu.

„Centrální kompozice palouků se stromovým lemem je zachována a po okrajích jsou doplněny odpočívadla a vyhlídky, které dnešní návštěvník parku vyhledává,“ shrnul Radek Prokeš z vítězného studia.

Líbí se vám návrh revitalizace Chotkových sadů?

celkem hlasů: 12

V areálu poslouží návštěvníkům nově i piknikové stoly. Vítězný návrh nabízí také nové vedení cyklotrasy, vyznačené tak, že by nemělo docházet ke kolizím s chodci. Vrátit se má tzv. perenet, tedy sbírky trvalek solitérně rozmístěných v trávníku. Tento prvek byl oblíbený na přelomu 19. a 20. století.

Obnova čeká lavičky, v plánu je také nový mobiliář, osvětlení i vytvoření nového zákoutí s vodním prvkem. „Obnovu parku chceme kompletně pokrýt z příjmu z cestovního ruchu, tak aby peníze zpět sloužily obyvatelům a návštěvníkům Prahy,“ objasnil Pavel Vyhnánek, ředitel Správy Pražského hradu.

Vstoupit do diskuse

Jakub Vágner ulovil největší rybu orlické přehrady

Nejčtenější

Tři roky odříkání. Vágner se pochlubil úlovkem největší ryby vltavské kaskády

Jakub Vágner ulovil největší rybu orlické přehrady. (2. listopadu 2025)

V nedělním dešti se z orlické přehrady přihlásil rybář Jakub Vágner s dalším významným úlovkem. Ve videu popisuje příběh, jak o vylovení obřího sumce usiloval tři roky spolu se svým kamarádem....

Policie zasahovala ve VZP kvůli veřejným zakázkám, zadržela devatenáct lidí

Policisté zasahují v budově VZP v Praze (3. listopadu 2025)

Policie zasahovala v budově Všeobecné zdravotní pojišťovny v Praze na Vinohradech. Celkem bylo podle státního zástupce Miloše Klátika zadrženo 19 lidí. Zásah se týkal zakázek, které zadala VZP. Podle...

Sesuv půdy ve Stodůlkách strhl auto strážníků, převrátilo se na střechu

V Ostřicové ulici v pražských Stodůlkách došlo k sesuvu svahu a části vozovky....

V Ostřicové ulici v pražských Stodůlkách v pondělí dopoledne zasahovali hasiči ze stanice Smíchov. Došlo zde k sesuvu svahu a části vozovky, který s sebou do vzniklé kaverny strhl zaparkované...

Ve vršovickém vnitrobloku vznikl díky skvělému nápadu industriální byt

Do bytu lze vstoupit i samostatnými dveřmi přístupnými z terasy.

Velké světlíky, dřevo, industriální detaily i průmyslové materiály, to vše harmonicky propojené promyšlenými barevnými kontrasty. I díky tomu zrekonstruovanému bytovému prostoru v historické zástavbě...

Šemík se páří s klisnou na pražské střeše. Plastika vyvolala pozdvižení

Kovová socha Šemík Happy End na střeše domu v Podolí. (4. listopadu 2025)

Umělec Jakub Flejšar na střeše domu v pražském Podolí v úterý vztyčil sousoší, na kterém se bájný kůň Šemík páří s klisnou. Podle autora i investorů jde o mimořádný počin, který vytváří alternativní...

Chotkovy sady se promění v parádní park s výhledy. Praha ukázala vizualizace

Vítězný návrh na obnovu Chotkových sadů od studia Arkytek. (7. listopadu 2025)

Oživení zeleně, vylepšení mobiliáře i nové prvky zahrnuje plán na revitalizaci Chotkových sadů poblíž Pražského hradu. Nejlepší návrh na obnovu chátrajícího parku představili dnes zástupci Institutu...

7. listopadu 2025  12:25

Bojovali za sovětský režim, řeší historici. Po Olbrachtově vadí i stanice Bratří Synků

Premium
ilustrační snímek

Proletářské metro? Ohledně pojmenování stanice metra D po Ivanu Olbrachtovi se rozhořel spor. Zatím pracovní název vadí Ústavu pro studium totalitních režimů. Trnem v oku je i plánovaná stanice...

7. listopadu 2025  11:32

Řidič na Mladoboleslavsku se vyhýbal psovi a s autem skončil v rybníce

Automobil značky BMW, který skončil v rybníce u obce Žantov. (7. listopadu 2025)

K nehodě osobního automobilu, při níž vůz skončil i s řidičem v rybníce, vyjížděly složky IZS ve čtvrtek dopoledne na Mladoboleslavsku. Šofér z vozidla unikl svépomocí jen s lehkým zraněním, nicméně...

7. listopadu 2025  11:02

Řidič tramvaje tyčí zlomil ruku cestujícímu, po přezkumu případu nebude stíhaný

Policie hledá svědky napadení

Řidič tramvaje, který loni v lednu udeřil cestujícího kovovou tyčí, jednal v sebeobraně. K takovému závěru došli kriminalisté, kteří přezkoumali incident z pražské zastávky Lehovec a rozhodli o...

7. listopadu 2025  9:34

Orchestr z 3D tiskáren. Galerijní instalace proměňuje hluk strojů v hudbu

Digitální designér Michael Rosa, jeden z hlavních autorů projektu. (6....

Z bzučivého zvuku, který běžně doprovází výrobu plastových figurek, se stala hudba. V pražské Kunsthalle vznikla nová interaktivní instalace CTRL+Play, která proměňuje 3D tiskárny v hudební nástroje....

7. listopadu 2025  8:18

Poctivost, pevná defenziva. Od toho se musíme odrazit, říká sparťan Kadeřábek

Pavel Kadeřábek (vpravo s kapitánskou páskou) po zápase s Rakówem Čenstochová v...

Čtyři z posledních pěti zápasů proseděl na lavičce, ve čtvrtek večer proti Rakówu Čenstochová (0:0) se Pavel Kadeřábek dočkal. „Jak já se těšil, byl jsem hodně nabuzený. Když můžu za Spartu bojovat...

7. listopadu 2025

Haraslína střídání naštvalo i zaskočilo. Potřebuju ho i na ligu, vysvětlil Priske

Lukáš Haraslín lituje promarněné šance.

Když otočil hlavu směrem k lavičce a na tabuli pro střídající hráče čtvrtý sudí rozsvítil jeho dvaadvacítku, nechápal. Zaklonil se a naštvaně rozhodil rukama. „Proč proboha,“ dalo se vyčíst z výrazu...

7. listopadu 2025  7:12

Ve vršovickém vnitrobloku vznikl díky skvělému nápadu industriální byt

Do bytu lze vstoupit i samostatnými dveřmi přístupnými z terasy.

Velké světlíky, dřevo, industriální detaily i průmyslové materiály, to vše harmonicky propojené promyšlenými barevnými kontrasty. I díky tomu zrekonstruovanému bytovému prostoru v historické zástavbě...

7. listopadu 2025

Sparťan Zelený: Měli jsme to urvat, ale nejsme schopní si vepředu poradit

Zklamaní Matěj Ryneš a Jaroslav Zelený na konci zápasu s Čenstochovou.

Bylo na něm vidět, jak si nepříznivý výsledek s Rakówem Čenstochovou (0:0) hodně bere. „Jsem fakt hodně zklamaný, že jsme získali jen bod. Přitom jsme celý zápas měli pod kontrolou, ale nejsme...

6. listopadu 2025  22:14

Sparta - Čenstochová 0:0, na domácí se pískalo, hosté v závěru trefili tyč

Albion Rrahmani a Oskar Repka z Čenstochové v hlavičkovém souboji.

Sparťanští fotbalisté odehráli další ze zástupu nevýrazných zápasů. Podruhé za sebou nedali v Konferenční lize gól a s průměrným Rakówem Čenstochová jen remizovali 0:0. Ve svém třetím vystoupení v...

6. listopadu 2025  18:44,  aktualizováno  20:44

Hřibe, neschovávej se, rozkopu tě po právu, zpívá si Michal Suchánek v pražské dopravě

Hostem pořadu Rozstřel je Michal Suchánek, herec a bavič.

Znají to všichni řidiči projíždějící Prahou kdykoliv mezi sedmou ranní a devátou večerní. Kolona aut táhnoucí se všemi směry, dlouhé minuty popojíždění a objížďky, které cestu ještě prodlužují. Svou...

6. listopadu 2025  16:53

Praha 10 má kupce na bývalou radnici a kulturní centrum. Firma nabízí 1,1 miliardy

Radnice Prahy 10 plánuje zbourat zchátralé kulturní centrum Eden a na jeho...

Radní městské části Praha 10 vybrali firmu, které chtějí prodat objekt bývalé radnice a Kulturního domu Eden. Nejvýhodnější je podle nich nabídka společnosti Key City Development, která za obě budovy...

6. listopadu 2025  16:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.