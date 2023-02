Restaurace Bohemia na Výstavišti znovu ožívá, dokončí se i divadlo Spirála

Rok 2023 na Výstavišti Už 25. února startuje na Výstavišti Matějská pouť, která letos slaví 60 let od svého přestěhování do areálu z okolí Vítězného náměstí v Dejvicích. Od 11. do 14. května bude Výstaviště opět hostit festival Svět knihy Praha. Organizátoři se letos rozhodli nezasvětit téma konkrétnímu státu, ústředním motivem budou „Autoři bez hranic“. V červnu a červenci bude v areálu letní scéna Studia DVA. Od 22. do 24. června zde proběhne Metronome Festival, kde vystoupí například Jana Kirschner nebo kapela Zrní. V druhé polovině srpna se z Křižíkovy fontány stane Magická fontána.