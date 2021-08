Nabídla ležícímu muži pomoc, ten se ji místo vděku pokusil znásilnit

Poté, co nabídku pomoci muž odbyl, dala se žena zpět do chůze směrem ke svému domovu. Do té doby ležící muž však následně vstal a začal ji pronásledovat.



Muž vyhlížel zpovzdálí do doby, než devětačtyřicetiletá žena otevřela hlavní vchod ve svém domě, zatlačil ji do chodby a začal se na ni sápat. Povalené ženě rukou zacpal pusu a osahával ji na intimních partiích.

„Poškozená se bránila a volala o pomoc, čehož se naštěstí podezřelý zalekl a dal se na útěk. Křik zaslechli i sousedé a běželi ženě na pomoc, podezřelého už ale nezastihli,“ uvedl mluvčí Jan Rybanský. Následně kontaktovali linku 158 a vyčkali na příjezd policie.

Napadená žena byla z celé události velmi otřesena, policejní psycholožka jí následně musela poskytnout posttraumatickou péči.

Díky kamerovým záznamům mají policisté k dispozici popis násilníka. Je jím štíhlý muž ve věku kolem 25 až 28 let, vysoký 170 až 175 centimetrů a má hnědé krátce střižené vlasy. Mluvil česky bez přízvuku.

„Obracíme se tak na širokou veřejnost s žádostí o spolupráci. Pokud ho poznáváte, kontaktujte linku 158,“ dodal Rybanský. Pokud policisté muže dopadnou a následně odsoudí, hrozí mu za trestný čin znásilnění ve stádiu pokusu až deset let ve vězení.