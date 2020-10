Pražské školy dostanou přes 300 tisíc respirátorů, s rozvozem pomáhají hasiči

Pomůcky dnes magistrát rozdělí mezi městské části, které je poté budou distribuovat do základních a středních škol. ČTK to sdělil mluvčí magistrátu Vít Hofman.



Stát začal v úterý distribuovat respirátory do všech krajů. Nejprve se navezly do skladu Správy služeb hlavního města v ulici Kundratka v Praze 8.

„Zde je rozdělíme podle obvodů městských částí a dle počtu pedagogických a nepedagogických pracovníků. Většina městských částí pak zřídí distribuční místa, ze kterých budou respirátory školám rozvážet, nebo si je zde školy vyzvednou. S tím by mohli městským částem pomoci i dobrovolní hasiči,“ vysvětlil Hofman.

Městské části zřizují v Praze základní a mateřské školy, zatímco ty střední spadají pod magistrát. Ten nicméně uvedl, že jednotlivé radnice budou pomůcky rozdělovat do všech typů školských zařízení.

„Magistrát rozveze respirátory do městských částí do konce tohoto týdne, nejpozději na začátku příštího. Jednotlivé části pak budou ochranné pomůcky distribuovat dále do škol,“ potvrdil dnes mluvčí magistrátu Tadeáš Provazník.



Velkým městským částem a také těm, které řeší senátní volby, pomůže s distribucí magistrát z distribučního místa na Kundratce, a to ve spolupráci s hasiči a se správou služeb.

„Pražští hasiči pomáhali rozvážet do pěti městských částí (Praha 4, 5, 11, 14, 19), zbytek si zařizoval magistrát. Pomohli jsme rozvézt zhruba sto tisíc respirátorů,“ uvedl mluvčí hasičů Martin Kavka. Rozvoz realizovala jedna dodávka a tři hasiči z oddělení ochrany obyvatel.



Distribuce 2,9 milionu respirátorů FFP2 pro pracovníky ve školství začala v úterý z policejního skladu v Opočínku u Pardubic. Do krajů je rozvážejí profesionální hasiči.



Respirátory FFP2 dostanou všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci v mateřských, základních a středních školách včetně soukromých a církevních.