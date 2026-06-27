Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Řemeslníků v Praze je málo. Lidé volí obory s vyšším vzděláním či obchod

Autor:
  11:01
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Po sérii krachů během pandemie v metropoli ukončilo činnost téměř deset tisíc živnostníků. Jejich počet se nyní dlouhodobě zvyšuje. Za poslední tři roky narostl téměř o 30 tisíc. Ke konci minulého roku byla v hlavním městě evidována téměř pětina všech aktivních podnikatelů Česka.

Vyplývá to z Registru ekonomických subjektů pro fyzické osoby Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Nárůst do jisté míry ovlivnil také příchod ukrajinských uprchlíků. „Vyšší počet Ukrajinců současně mohl usnadnit začátek podnikání i těm, kteří doposud nepodnikali, ale s příchodem jejich krajanů se jejich komunita rozšířila, což Ukrajincům vytvořilo nové příležitosti pro předávání zkušeností a vzájemnou spolupráci,“ vysvětluje analytik Hospodářské komory Roman Renda.

Velmi dobře se Ukrajinci uchytili například jako řemeslníci. Tyto obory navíc mají v metropoli nižší konkurenci i proto, že má Praha nejvyšší podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí v zemi. Roli hraje také nižší zájem mladší generace, která raději preferuje vyšší vzdělaní.

Nízká konkurence pro řemesla

Mladí lidé častěji směřují k vysokoškolským oborům, které jim dávají širší možnosti uplatnění nebo větší flexibilitu. „Technické, řemeslné a manuálněji zaměřené profese mohou být pro část mladých méně atraktivní, i když je po nich na trhu práce vysoká poptávka,“ popisuje Renda.

Řemeslníci či opraváři patří v Praze mezi nejlépe placené profese, ukazuje analýza

To se podle analytika hospodářské komory může v Praze projevovat daleko silněji než v jiných regionech, právě vzhledem k vyššímu počtu vysokoškolsky vzdělaných lidí. Největší nedostatek je u kvalitních zedníků, klempířů, pokrývačů, instalatérů a topenářů. Slušné výplaty řemeslníků však vedou i k tomu, že u části mladých lidí roste zájem se vyučit. Na pražských učilištích například roste zájem o instalatérský obor.

„Dlouhodobě patří k těm nejpopulárnějším. Mnoho našich uchazečů přichází s tím, že jejich otec či strýc má instalatérskou firmu a oni vidí, že se má existenčně velmi dobře a o zakázky nemá nouzi. Motivací je pak po absolvování pokračovat v ‚rodinné‘ firmě,“ přibližuje zástupce ředitele SOŠ Jarov David Fresar.

Vzhledem k nedostatku kvalitních řemeslníků nejen v hlavním městě pak podle Fresara mají absolventi nulovou nezaměstnanost.

Podnikatelé v Praze 2025

Profesní, vědecké a technické činnosti: 52 355 (ČR 195 099) Zahrnuje například účetnictví, různé druhy poradenství, auditory vědce, architekty či inženýry.

Opravy a údržba motorových vozidel: 24 468 (ČR 136 702)

Stavebnictví: 23 993 (ČR: 173 472).

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti: 8 362 (ČR: 34 103).

Ostatní činnosti, které zahrnují například řemeslníky, kadeřníky či pohřební služby: 14 537 (ČR: 102 300).

Celkem bylo v Registru ekonomických subjektů v Praze evidováno 233 957 fyzických osob, což je o 156 tisíc více než v roce 2016. Většinu z nich představují živnostníci.

Zdroj: Registr ekonomických subjektů ČSÚ zahrnující aktivní fyzické osoby.

Přesný počet řemeslníků v Praze registr ČSÚ přímo neuvádí, protože je zahrnuje do kategorie spolu s kadeřníky či například i s pohřební službou. Celkem v těchto odvětvích podniká v Praze 14 537 fyzických osob, tedy 6,2 procenta z celkového počtu pražských podnikatelů. I přes menší počet fyzických osob v těchto odvětvích však Praze z hlediska struktury de facto nic nechybí.

„Co se týče oborů podnikání, nelze tvrdit, že by v Praze zcela nebo výrazně chyběl nějaký obor. Největší problém, který ale podnikatele trápí, bude pravděpodobně nedostatek pracovní síly, respektive nesoulad mezi poptávkou a nabídkou na trhu práce,“ uvádí na pravou míru Renda.

Nedostatek pracovní síly se přitom v případě Prahy podle analytika projevuje i dlouhodobě velmi nízkou nezaměstnaností v regionálním srovnání.

Přesun volné pracovní síly z jiných regionů navíc pak i komplikuje špatná cenová dostupnost bydlení a nedobudovaná dopravní infrastruktura.

Praze dominují účetní či vědci

Nejvíce podnikatele v hlavním městě lákají odvětví, která mají vyšší nároky na vzdělání. Patří mezi ně například účetní, vědci, architekti či inženýři. Toto odvětví představuje 22,4 procenta aktivních podnikatelů v metropoli. Převládají kancelářské profese, všemožné druhy poradenských služeb či další znalostně orientované činnosti. Druhou největší položku v registru představují velkoobchody a maloobchody včetně podniků, které se zabývají opravou motorových vozidel.

„Vysoký počet obyvatel i firem a jejich koncentrace vytváří dobré podmínky pro podnikání ve službách, včetně maloobchodu a velkoobchodu. Tyto obory navíc často nevyžadují rozsáhlou infrastrukturu ani výrobní zázemí, což je v prostředí metropole výhodou,“ vysvětluje Renda.

Řemesla dál strádají. Mzdy v Praze nejvíc stoupají ředitelům a specialistům

Na třetím místě je stavebnictví. V regionálním srovnání však dává více podnikatelů přednost jiným městům České republiky. „Pro stavební firmy a firmy ve zpracovatelském průmyslu může být z těchto důvodů naopak výhodnější podnikání mimo Prahu, kde si mohou snadněji z hlediska prostoru i ceny zajistit místo pro sklady nebo výrobní haly,“ dodává analytik.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Dopaden. Nebezpečného muže zadržela policie ve Strašnicích

Policisté v Praze zadrželi podezřelého muže, který se pohyboval se zbraní v...

Policie zadržela pětapadesátiletého muže, kterého dnes od rána hledala v několika krajích a byl podle nich ozbrojený a ve špatném psychickém stavu. Kvůli předpokladu, že směřuje do učiliště v...

Prodej unikátu v Kyjích. Dům v sadu od architekta Šépky vyjde na 13,5 milionu

Neobvyklá nemovitost má rozlohu 83 metrů čtverečních.

Dům v sadu v pražských Kyjích vyrostl mezi vzrostlými stromy v roce 2016. Autorem je architekt Jan Šépka. Neobvyklá nemovitost s dispozicí 3+kk a rozlohou 83 metrů čtverečních je nyní na prodej za...

Třídní schůzka byla poslední kapka, řekla matka. Postižené dceři zasadila 96 ran

Krajský soud v Praze uložil šestatřicetileté ženě, která ubodala svoji...

Středočeský krajský soud ve středu poslal šestatřicetiletou zdravotní sestru, která ubodala svoji sedmiletou dceru s mentálním postižením, na 18 let do vězení. Žena se k činu přiznala, sama také...

Mezi Letnou a Holešovicemi vznikne nová čtvrť, její osou bude parkový pás

Vyladěná studie. Vltavská filharmonie se stane dominantou jižní části nové...

Klíčová dohoda s developery o podobě proměny oblasti Bubny–Zátory v hrubých rysech může být hotová o prázdninách, dolaďovat se bude po volbách. Jde o zásadní krok směrem k výstavbě nové obytné zóny...

Učitel a podle starosty spořádaný občan. Kdo je muž, který spustil policejní manévry

Policisté v Praze zadrželi podezřelého muže, který se pohyboval se zbraní v...

Policie od úterního rána pátrala po pětapadesátiletém muži, který byl ozbrojený a ve špatném psychickém stavu. Kriminalistům se ho nakonec podařilo dopadnout odpoledne v Praze. Pátrání bylo také...

Řemeslníků v Praze je málo. Lidé volí obory s vyšším vzděláním či obchod

ilustrační snímek

Po sérii krachů během pandemie v metropoli ukončilo činnost téměř deset tisíc živnostníků. Jejich počet se nyní dlouhodobě zvyšuje. Za poslední tři roky narostl téměř o 30 tisíc. Ke konci minulého...

27. června 2026  11:01

Posily číslo osm a devět. Slavia oficiálně potvrdila příchod N’Guessana s Diakitém

Ange N’Guessan a Toumani Diakité, posily Slavie

Už ve čtvrtek dostali povolení zapojit se do tréninku a teď jsou jejich přestupy do fotbalové Slavie oficiální. Z Liberce přicházejí dvaadvacetiletý stoper Ange N’Guessan a o dva roky mladší záložník...

27. června 2026  9:59

U Berouna zemřel muž, kterého k plotu přimáčkla samovolně rozjetá dodávka

ilustrační snímek

Ve Lhotce u Berouna zemřel v pátek muž poté, co ho k plotu přimáčkla samovolně rozjetá dodávka. Okolnosti nehody budou kriminalisté zjišťovat, řekla v sobotu mluvčí středočeské policie Michaela...

27. června 2026  8:02

Kousková začala berounský turnaj golfové European Tour na pátém místě

Sára Kousková na tiskové konferenci před golfovým turnajem Tipsport Czech...

Sára Kousková potvrdila na úvod berounského turnaje Czech Ladies Open pozici domácí golfové jedničky a po prvním kole se dělí o páté místo. V tropickém počasí zahrála v Royal Beroun Golf Clubu sedm...

26. června 2026  21:26

V centru Prahy hořel hotel. Lidé se evakuovali, policie uzavřela okolní ulice

Všechny složky IZS zasahují u nahlášeného požáru střechy hotelu v Hybernské...

Hasiči zasahovali u nahlášeného požáru střechy hotelu v Hybernské ulici v Praze, uvedli to na síti X. Hosté se evakuovali, policie uzavřela okolní ulice. Byl vyhlášený třetí stupeň poplachu. Kouř byl...

26. června 2026  18:06,  aktualizováno  18:55

Dvě nehody zastavily provoz na D10 u Benátek nad Jizerou

Záchranáři ve středu 30. dubna 2025 dopoledne zasahovali u dvou nehod na D2.

Dálnici D10 u Benátek nad Jizerou na Mladoboleslavsku uzavřely ve směru na Mladou Boleslav dvě dopravní nehody se třemi osobními a jedním nákladním autem. Záchranáři měli v péči jednu ženu, po...

26. června 2026  18:33

Slavia a Pardubice mají Ligu mistrů jistou, Opava si o ni zahraje v kvalifikaci

Jaromír Bohačík (vlevo) z Nymburka a Joe Bryant z Pardubic se baví basketbalem.

Čeští šampioni z Nymburka, kteří budou od nové sezony nastupovat pod novým názvem Slavia Praha ERA NBK, a v roli nováčka také poražení finalisté z domácí nejvyšší soutěže BK KVIS Pardubice budou hrát...

26. června 2026  17:23

Policie znovu hledala nebezpečnou ženu s nožem, našli ji na nádraží

Policejní auto.

Pražští policisté dnes znovu pátrali po nebezpečné pětatřicetileté ženě s nožem, kterou hledali už o den dříve. Poté, co ji ve čtvrtek nalezli a předali zdravotníkům, utekla z nemocnice. Policie tak...

26. června 2026  13:49,  aktualizováno  16:43

A co mladí, mají kde bydlet? V Česku startuje trend developmentu pro studenty

Architektonicky projekt Atrium Petřiny vznikl ve spolupráci s ateliérem Kaama.

Bydlení postavené od základu pro studenty, je v západní Evropě jednou z nejžádanějších investičních tříd. Do Česka tento trend masivně nedorazil. Výjimkou je projekt pražské Atrium Petřiny, který...

26. června 2026  16:01

Hazardéry u smíchovského nádraží brzdí nové bariéry, někteří dál riskují

Nové bezpečnostní opatření na autobusové zastávce u Smíchovského nádraží v...

Nebezpečná lokalita u pražského smíchovského nádraží konečně prochází úpravami. Parkoviště, kudy si lidé zkracovali cestu mezi zastávkami, z jedné strany uzavřely betonové zábrany. Právě tady lidé...

26. června 2026  15:57

Otestujte ekologické čistící prostředky od značky Ukliď si a budete mít domov jako ze škatulky
Otestujte ekologické čistící prostředky od značky Ukliď si a budete mít domov jako ze škatulky

Úklid s čistým svědomím a maximálním účinkem? Hledáme 40 testerek, které se svými rodinami vyzkouší šetrné a vysoce funkční čistící prostředky od...

Matka nechala spící děti v rozpáleném autě a šla nakupovat. Vytáhli je hasiči

Záchranka a policie zasahovaly v ulici U Děkanky v Praze 4, matka tam nechala...

Hasiči v pátek odpoledne vyprošťovali dvě malé děti ze zamčeného auta v ulici U Děkanky v Praze 4. Matka nechala spící ratolesti ve voze a odešla nakupovat, přestože dnes teploty v hlavním městě...

26. června 2026  15:55

Trolejbusy se vrátily tam, kde to před 90 lety začalo. Nově jedou i na Strahov

Praha zprovoznila dvě nové trolejbusové tratě. Linka 51 pojede z Bořislavky na...

Pražská městská hromadná doprava píše další kapitolu. V poslední školní den se ve zkušebním provozu zprovoznily nové trolejbusové tratě. Jedna z Bořislavky na Hradčanskou, druhá z Karlova náměstí na...

26. června 2026  15:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.