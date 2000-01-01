Dělníci pokračují v rekonstrukci tramvajové trati vedoucí k Pražskému hradu a dál na Brusnici. Asi kilometrový úsek dostává novou tvář, s opravami přicházejí také dvě stavební změny. Zatímco v jedné části už stavbaři položili nové koleje, jinde mají připraveny teprve základy upravené tratě. Podívejte se na postupující průběh prací očima fotografa Ropidu. Trať bude uzavřená do poloviny července.
Ulice Jelení, kde si stojící cestující normálně mohou užívat z hradeb mezi baštami svatého Benedikta a svatého Václava výhled do údolí na jedné straně a pozorovat Pražský hrad na straně druhé. Tramvajová trať zde vede bezpečně oddělená od silničního provozu a má travnatý kryt, což snižuje prašnost, hlučnost, teplotu okolí - a také dobře vypadá.
Teď tu sice koleje i troleje chybí. Zevrubná rekonstrukce zahrne i podkladní vrstvy tramvajové tratě a některé sítě.
Totéž místo z opačné strany. Je to pohled na zastávku Pražský hrad ve směru do centra. Jak Ropid připomíná, tady je obrat cestujících menší...
...oproti výstupu na zastávce Pražský hrad z opačné strany. Až do rekonstrukce pojala maximálně jeden tramvajový vlak standardní délky (tedy buď dlouhou tramvaj 15T a spol., nebo dvě spojené T3). Pokud se zde zároveň sjely 22 a 23, často o víkendu, musela již druhá tramvaj čekat za zastávkou, což dohromady s přilehlou křižovatkou a přechodem provoz značně zdržovalo. Nově bude prodloužena a pojme tedy dohromady jak vlak linky 22, tak kratší 23 (či 42 nebo 41) dohromady, zároveň se vystupující cestující budou moci lépe rozprostřít.
Směrem do centra už jsou vidět položené koleje, jako zde u Letohrádku královny Anny. Opravuje se nástupiště.
A ještě jednou pohled na totéž místo, tentokrát v opačném směru. Je vidět, jak trať lemuje stromořadí.
Základ tratě je hotový i u Bílkovy vily směrem ke křižovatce nad Chotkovými sady. „Vidíte levý úkrok kolejí níže?“ nabádá Ropid a vysvětluje, že koleje se zde o malý kus hnuly, čímž se razantně zlepší soužití tramvají s automobily.
Malý posun trati totiž umožní, aby se zde auta jedoucí od Mariánských hradeb mohla bezproblémově zařadit vedle jedoucí tramvaj. „Doteď přesah jízdních drah působil problémy a i úprava svislého dopravního značení v kombinaci s vodorovným byla lehce zmatečná.“
Celý rekonstruovaný úsek začíná zde v Badeniho ulici, zastávce Chotkovy sady. Vidíme odkloněnou linku 22 (která normálně jezdí právě na Pražský hrad). Tato část rekonstrukce se dělala prioritně, aby se do křižovatky mohl co nejdříve vrátit automobilový provoz do ulice Mariánské hradby a Jelení.
