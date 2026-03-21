Jako dopravní bludiště. Rozkopaná Vinohradská třída komplikuje život Pražanů

Juliana Hámová
  13:00
Hustý provoz, nervózní řidiči a chodci, kteří se opatrně proplétají mezi auty a dělníky. Tak v současnosti vypadá každodenní realita v jedné z nejvytíženějších částí Prahy. Oblast od dolní části Vinohradské ulice až k Národnímu muzeu připomíná spíše dopravní bludiště. Okolo osmé hodiny ráno se před přechodem přes širokou Legerovu ulici dokonce tvoří fronty.

„Někdy vidím zelenou a ani nestihnu přejít, než je zase červená,“ hodnotí plynulost provozu jedna z čekajících. Situaci navíc komplikuje uzavřený podchod silnice pod magistrálou, který dříve umožňoval bezpečné a plynulé překonání frekventované silnice.

Rekonstrukce Václavského náměstí (březen 2026)
Důvodem je rozsáhlá rekonstrukce, která proměňuje podobu celé Vinohradské ulice i Václavského náměstí. Zúžené jízdní pruhy, omezený provoz tramvají, prach a hluk stavebních prací – to vše je nyní součástí každodenního života místních obyvatel. Podle nich je situace náročná.

„Upřímně, ten stav je momentálně hrozný. Chápu, že se to musí udělat, ale kdybych byla starší nebo měla nějakou fyzickou indispozici, tak bych tu určitě chodit nechtěla,“ přiznává jedna z místních obyvatelek.

Chodci vnímají přechod přes Legerovu jako nebezpečný. Špatně se tam orientují, protože byl kvůli pracím provizorně posunut, což vytváří zmatek. Chodci si často nejsou jistí, kde přesně mají přecházet, a v některých případech tak vstupují nebezpečně do vozovky. Uzavřít celou oblast ale podle dopravního podniku (DPP) nelze

„Docela na rovinu říkáme, že pro zhotovitele by bylo nejlepší místo stavby zcela uzavřít pro auta i pěší, protože by to výstavbu urychlilo a zlevnilo. To si ale bohužel v této části města dovolit nemůžeme,“ vysvětluje mluvčí DPP Daniel Šabík.

Lidé se místu spíš vyhýbají

Dopady ale nepociťují jen chodci. Zasaženi jsou i místní podnikatelé. Omezení tramvajové dopravy a snížený pohyb lidí znamenají pro některé z nich existenční problém.

Tramvaj na Václavské náměstí

● V Praze výhledově přibudou tři nové tramvajové linky. První propojí oblast Újezdu, Národní třídy a Lazarské s Vinohradskou, další spojí Vršovice s centrem (Náměstí Republiky, výhledově až Strahov) a třetí zajistí přímé spojení mezi I. P. Pavlova a Václavským náměstím.

● Klíčové je právě nové přímé napojeníVinohrad na horní část Václavského náměstí.

● Předpoklad zprovoznění tramvajového propojeníVinohradské do ulice Škrétova je v únoru příštího roku.

● Celkové propojeníVinohrad a Václavského náměstí by mělo být hotové v průběhu roku 2027.

● Město si od nových tratí slibuje plynulejší dopravu a odlehčení těm stávajícím

„Od té doby, co tu skoro nejezdí tramvaje, chodí lidé na dolní Vinohradskou mnohem méně. Second hand tak budeme zavírat,“ říká prodavačka jednoho z obchodů. V současnosti totiž ulicí projíždí pouze tramvaj číslo 13, jejíž trasa byla zkrácena a začíná až u Muzea. Tramvaj navíc jezdí kyvadlově a v delších časových intervalech.

„Je pochopitelné, že stavební práce přinášejí obyvatelům řadu negativních dopadů, které významně narušují kvalitu jejich života. Tyto komplikace jsou však dočasné,“ vysvětluje Andrea Zoulová, mluvčí Prahy 2.

Ani druhá strana přechodu nepůsobí přívětivěji. Směrem ke vstupu do metra čeká na chodce řada překážek – popojíždějící stavební technika, díry anebo nepřehledné a často se měnící obchozí trasy.

„Pokud mají být v oblasti zachovány všechny pěší vazby a současně má probíhat stavba, je poměrně logické, že prostor pro pohyb chodců bude během stavby menší, než kdyby zde žádná neprobíhala,“ dodává Šabík.

Praha 2 komplikace také registruje, ale zároveň zdůrazňuje budoucí přínosy celé rekonstrukce. „Pevně věříme, že budoucí přímé tramvajové spojení Vinohrad a Václavského náměstí tato negativa již brzy převáží,“ říká Zoulová.

Projekt má být přelomový

Současná dopravní omezení přitom souvisejí s jedním z klíčových dopravních projektů v centru Prahy. Město totiž zahájilo výstavbu nové tramvajové trati, která propojí Václavské náměstí s Vinohradskou ulicí. Jde o návrat tramvají na horní část Václavského náměstí, odkud zmizely v 80. letech po dokončení metra.

Nový, zhruba čtyřsetmetrový úsek povede od Vinohradské u budovy Národního muzea přes magistrálu až na Václavské náměstí. Klíčovým momentem je právě překonání Legerovy ulice, které si vyžádalo rozsáhlé stavební zásahy – včetně bourání mostních konstrukcí a podchodu. Právě uzavření podchodu je jedním z důvodů, proč se dnes občané potýkají s nepřehlednou situací.

Stavba má trvat přibližně do poloviny roku 2027 a po celou dobu bude výrazně omezovat tramvajový provoz v úseku mezi I. P. Pavlova a Muzeem. Nyní je doprava vedena po objízdných trasách a některé linky byly zkráceny nebo přesměrovány, což se promítá i do sníženého pohybu lidí v oblasti.

Cílem projektu je především zlepšit dopravní obslužnost centra metropole a nabídnout nové přímé spojení mezi důležitými uzly městské hromadné dopravy.

Jako dopravní bludiště. Rozkopaná Vinohradská třída komplikuje život Pražanů

