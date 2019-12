Rekonstrukce Státní opery skončila, veřejnost interiér uvidí v lednu

Původně si mělo vedení Národního divadla budovu Státní opery převzít v neděli, protože ale není pracovní den a Národní divadlo stále nemá k dispozici rozhodnutí o kolaudaci, předání dokončené stavby se o pár dnů odkládá.

„Dojde k němu až po doručení rozhodnutí o kolaudaci. To předpokládáme v nejbližších pracovních dnech,“ potvrdil mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk.

Při generální rekonstrukci dostala budova například nové jevištní technologie či moderní zkušebny a opravou prošly baletní, orchestrální i sborový sál a zázemí umělců. Přibyla nová křesla, kterých bude v hledišti 1016, obsahujících individuální titulkovací zařízení.

Původní odhad nákladů rekonstrukce byl přibližně 900 milionů korun, cena ale vzrostla na 1,3 miliardy korun včetně DPH. Důvodem byla hlavně změna technologie jevištní točny za 115 milionů korun a rekonstrukce vzduchotechniky.

Národní divadlo u příležitosti dokončení rekonstrukce zveřejnilo na internetu propagační video. V něm je vidět, jak členové souboru překvapili cestující na pražském hlavním nádraží. „Budova Státní opery stojí na magistrále, proč bychom si nemohli zazpívat také na Hlavním nádraží?“ stojí v příspěvku Národního divadla na Facebooku.



Umělci se do nových prostor začnou stěhovat do konce roku a čekají je mimo jiné zkoušky na slavnostní otvírací koncert, který se uskuteční v neděli 5. ledna, přesně 132 let od svého prvního otevření. Zahajovací operní koncert nazvaný Státní opera v proměnách času (1888-2018) v režii Alice Nellis provede diváky po historii čtyř zdejších operních souborů.

Po slavnostním otevření se v lednu do Státní opery vrátí v novém obsazení oblíbená inscenace z loňského roku Fidelio či opera Madama Butterfly.

Státní opera je považována za jeden z nejkrásnějších operních domů v Evropě s vynikající akustikou a bohatou malířskou a sochařskou výzdobou. Historická budova byla postavena na konci 19. století jako Nové německé divadlo. Komplexnější opravou prošla Státní opera naposledy přelomu 60. a 70. let minulého století.

