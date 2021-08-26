Stanice metra Českomoravská se po více než roční nákladné rekonstrukci vrátila v pátek dopoledne slavnostně do provozu. Úpravy za přibližně jednu miliardu korun jsou na kdysi zanedbané stanici výrazně znát. V galerii se podívejte na rozdíl před roční přestavbou a po ní.
Autor: Jiří Meixner, iDNES.cz
Předchozí „žlutý“ nádech vystřídal kovový až stříbrný v kombinaci s černou a zasazeným novým vizuálem informačního systému pražské hromadné dopravy. Přibylo bezbariérové WC ve vestibulu.
Během rekonstrukce museli lidé k přístupu do O2 areny využít nedalekou stanici metra Vysočanská a od ní jít asi 15 minut pěšky. Využít se daly také linky tramvají.
Budova získala nové opláštění z betonu a skla. Jako první zmizely přebytečné přístavby a po dokončení prostý obdélníkový tvar.
Otevření Českomoravské se původně plánovalo do konce roku 2025, práce na rekonstrukci se ale ukázaly jako náročnější.
Otevření se uskutečnilo těsně před mistrovstvím světa v krasobruslení. To v O2 areně startuje prvními tréninky 24. března.
Nová podoba prozatím nepotěší rodiče s kočárky a lidi upoutané na invalidní vozík. Při rekonstrukci stanice se totiž nepočítalo s vybudováním výtahu z nástupiště. „Budování výtahů je v návaznosti a v koordinaci s připravovaným rozvojovým projektem developera v oblasti pro umístění výtahů. Práce však budou probíhat již za běžného provozu stanice pouze s lokálním záborem,“ uvedl dopravní podnik.
Stanice Českomoravská na lince metra B cestujícím sloužila od listopadu 1990. Pražský dopravní podnik ji kvůli náročným opravám uzavřel v lednu 2025.
Stanice prošla kompletní technickou i vizuální proměnou. Podle hlavní architektky dopravního podniku Anny Švarc je design minimalistický, střídmý a reflektuje podobu mezinárodních architektonických trendů.
Staré sovětské eskalátory už v dnešní době nesplňovaly energetické a bezpečnostní standardy.
Nové jsou oproti jejich předchůzcům lehce pomalejší. Lidem po nich jedna cesta zabere něco málo přes minutu.
Kromě zásadních oprav byla ve hře i změna názvu stanice na Arénu Libeň. Místo jména zaniklého podniku ČKD, Českomoravská-Kolben-Daněk, mělo pojmenování odkazovat na blízkou multifunkční arénu, kde se konají velké kulturní i sportovní akce. Ze změny nakonec sešlo.
Podle Jana Potůčka z divize Hochtief, která stavbu prováděla, stála rekonstrukce město přibližně jednu miliardu korun.
Do 8. listopadu 1998 byla konečnou stanicí metra B, kdy byla linka prodloužena až na nynější konečnou stanici Černý Most.
Českomoravská je důležitým dopravním bodem pro přilehnou multifunkční O2 arenu, obchodní centrum Harfa, Fénix, vlakové nádraží Libeň a dvě tramvajové trati.
Při své výstavbě v dobách před sametovou revolucí nesla pracovní název Zápotockého podle pátého československého prezidenta.
Chladným dojmem působí nové nerezové obklady stěn v samotných podzemních prostorách. Původní keramické tvarovky zmizely. Nástupišti pak dominují skleněné panely z dílny designéra Maxima Velčovského.
