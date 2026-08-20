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Stanice metra Flora zůstane zavřená o tři měsíce déle. Kvůli opravám stropní desky

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  16:36
Velká rekonstrukce stanice metra Flora na lince A vstupuje do hlavní fáze. (30....

Velká rekonstrukce stanice metra Flora na lince A vstupuje do hlavní fáze. (30. ledna 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Prostory stanice metra A Flora, která se od února příštího roku uzavře kvůli...
Prostory stanice metra A Flora, která se od února příštího roku uzavře kvůli...
Na tiskové konferenci k uzavření stanice metra A Flora kvůli generální opravě...
Prostory stanice metra A Flora, která se od února příštího roku uzavře kvůli...
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Stanice metra A Flora bude uzavřena oproti předpokladům o tři měsíce déle. Cestujícím bude zpřístupněna až koncem února 2027 namísto začátku letošního prosince. Důvodem je větší než předpokládaný rozsah nutných prací na stropní desce stanice, uvedl mluvčí dopravního podniku (DPP) Daniel Šabík. V lednu příštího roku se ze stejného důvodu uzavře stanice Hradčanská.

Stanice Flora je zavřená od letošního února. Důvodem k prodloužení prací je podle podniku původně nepředpokládaná nutnost ve větší části stropní desky nástupiště vyměnit železobetonové a ocelové nosníky a doplnit chybějící ochranné protipožární vrstvy. Nutnost výměny podle podniku potvrdila expertiza Kloknerova ústavu Českého vysokého učení technického (ČVUT).

Metro na Floře se od února uzavře. Hlavní část rekonstrukce potrvá skoro rok

„Bohužel realizovat tento objem prací, se kterými se v původním projektu nepočítalo, znamená prodloužení výluky o zhruba tři měsíce a uzavření stanice metra Flora pro veřejnost do konce února 2027. Tato situace nás nesmírně mrzí, nicméně nemůžeme si dovolit ignorovat výsledky odborné expertizy,“ uvedl dopravní ředitel DPP Jan Barchánek.

Dodal, že prodloužení prací nebude mít vliv na připravovanou rekonstrukci stanice Hradčanská, která měla na Floru navazovat. „Přípravné práce v neveřejné části, případně ve veřejné v lokálních záborech, nicméně za plného provozu, začneme už letos na podzim. Stanice Hradčanská bude kvůli výměně stávajících dožívajících eskalátorů pro veřejnost uzavřena podle plánu od začátku ledna 2027,“ uvedl.

OBRAZEM: Metro Flora jako z post-apo filmu. Ze stanice už jsou pryč eskalátory

Rekonstrukce stanice Flora, která byla otevřena v roce 1980 a nikdy nebyla výrazněji opravena, spočívá v kompletní výměně obkladů a technologií včetně eskalátorů. Po otevření budou ještě zhruba rok pokračovat práce na budování výtahu, jehož vstup bude umístěn ve Vinohradské ulici u schodů na Olšanské hřbitovy. Odtud se cestující podzemní chodbou dostanou k dalšímu výtahu, který je sveze na nástupiště. Práce mají vyjít na 1,29 miliardy korun bez DPH.

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