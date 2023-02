Opravy hlavního tahu mezi Berounem a Královým Dvorem ztíží průjezd městy

Ostatní řidiče čeká popojíždění po objízdných trasách. Pro všechna auta nad 3,5 tuny, tedy větší dodávky, nákladní auta i kamiony, povede po dálnici D5. A to nejméně do konce června. „To bude zase Saigon! Stačí šťouchanec na dé pětce a pak už do Plzně a dál na západ neprojede ani kolo!“ zlobí se řidič kamionu Kamil Sikovský.

Omezení průjezdu 1. března až 30. června

Stavební práce budou probíhat v Králově Dvoře od mostku u domu s pečovatelskou službou až po okružní křižovatku u hypermarketu Albert. Červenec až srpen

V Berouně na křižovatce s ulicí Košťálkova vznikne kruhový objezd.

Opravy budou pokračovat od něj až ke světelné křižovatce u Lidlu. Září až konec listopadu

Stavbaři se přesunou na úsek mezi okružní křižovatkou u Alberta a světelnou křižovatkou u Lidlu.

Objízdná trasa přes sídliště Tři vršky bude pro automobily do 3,5 tuny.

Upozorňuje tím na dlouhodobý problém – pokud se zastaví z jakéhokoli důvodu provoz na dálnici D5 v okolí Berouna, vede objízdná trasa pro všechna vozidla přes Beroun a Králův Dvůr – tedy i po páteřní komunikaci mezi oběma městy, po Plzeňské ulici. Jinudy těžká nákladní auta neprojedou.

A dopravní bypass, tedy obchvat obou měst, je hotový jen z poloviny. „Občas je to tady na vrtulník. Zvlášť když stojí dálnice a všechno jede přes nás. Párkrát už jsem taky odstavila auto a došla i s malou v náručí raději pěšky,“ říká třiačtyřicetiletá Eva Z. (celé jméno si nepřála zveřejnit – pozn. red.) z Králova Dvora. Do Berouna k rodičům vozí tříletou dcerku na hlídání téměř každý den. Po rodičovské dovolené se snaží, jak říká, opět „rozjet kosmetický salon“.

„Budu muset vyrážet do práce aspoň o půl hodiny dřív. A zase budu mít palec jako přadlena, než v appce načtu, jestli mám jet přes sídliště (po doporučené objízdné trase – pozn. red.), nebo po dálnici,“ plánuje kosmetička. „Já budu jezdit jen na kole. Na něm projedu všude. A když ne, tak ho přenesu,“ přidává se její manžel, nadšený cyklista.

Obyvatelé nepřejdou ani přes ulici

Objízdná trasa povede ulicemi Zahořanská, Okrajová, Na Máchovně a Košťálkova. „My z toho žádnou radost nemáme. Všechno to bude do prázdnin jezdit kousek od nás a my po ránu a odpoledne ani nepřejdeme přes ulici,“ mračí se starší obyvatelka jednoho z obytných domů v ulici Na Máchovně.

Berounští radní hledali jiné varianty a navrhovali vedení objížďky pro všechna auta po dálnici D5. „S tím nesouhlasilo Ředitelství silnic a dálnic kvůli zahuštění dopravy a tvorby kolon na sjezdech. Podařilo se nám ale prosadit, že objízdná trasa přes sídliště Tři vršky bude jen pro automobily do 3,5 tuny, tedy osobní,“ říká místostarosta Berouna Michal Mišina (ANO 2011).

Klička k nádraží

Opravovaným úsekem Plzeňské ulice budou smět kromě vozů Integrovaného záchranného systému ve všední dny projet ještě autobusy, ale pouze ve směru z Králova Dvora do Berouna. V opačném směru a o víkendech budou jezdit všechny autobusy po objízdné trase přes Tři vršky.

Aby řidiči, jedoucí po objížďce, neprojížděli sídlištěm jinudy a neblokovali výjezd nebo příjezd místním obyvatelům, budou některé navazující komunikace dočasně jednosměrné nebo jimi bude zakázán průjezd.

„A dodržování objízdné trasy budou pravidelně kontrolovat hlídky městské policie,“ upozorňuje Mišina. „Tím spíš budu jezdit do Berouna a zpátky radši po dálnici,“ říká odhodlaně kosmetička Eva Z.

Vzhledem k tomu, že podobně zareaguje řada dalších řidičů, bude je od 1. března čekat ještě dočasná úprava při sjezdu z dálnice D5 na exitu 18 do centra Berouna. Aby se netvořily kolony a fronta aut nezasahovala až na dálnici, nebude možné při sjezdu od Plzně na křižovatce s Koněpruskou ulicí zabočit hned doleva na centrum. Řidičům to nedovolí pevná zábrana. Budou muset tedy dojet až na kruhový objezd u nádraží, objet ho a vrátit se k centru.