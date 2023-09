Kvůli opravě nádraží zmizí lávka. Lidé roky nedojdou pěšky z Radlic na Smíchov

„Postupná proměna nádraží Praha-Smíchov na moderní terminál začala. Z uzavřené části mizí koleje, trakční vedení a další části infrastruktury. Zhruba v polovině října by se měla demontovat ocelová lávka pro pěší,“ informovala na platformě X Pražská integrovaná doprava (PID) o začátku rekonstrukce.

„Po nové lávce bude možné přejít ze smíchovského přednádraží na radlickou stranu k Dobříšské ulici. Lávku doplní eskalátory a výtahy na jednotlivá nástupiště,“ popsala novou stavbu Městská část Praha 5 na svém webu.

Investorem stavby nového dopravního terminálu na Smíchově je Magistrát hl. města Prahy. Část původní lávky bude uložen do Železničního depozitáře NTM v Chomutově.

Dočasné řešení nebude

„Chybějící lávka nepochybně sníží komfort pro pěší, kteří se zde pohybují. Bude to vyžadovat trpělivost, ale dostatečná kapacita tramvajové a autobusové dopravy ze zastávek Smíchovské nádraží a Křížová zajistí, že nedojde k výraznému snížení pohodlí cestujících,“ doufá místostarosta Prahy 5 Milan Kryl (Piráti).

„Až do dostavby nové lávky nebude k dispozici žádné náhradní pěší propojení mezi Smíchovem a Radlicemi. A to kvůli umístění jeřábů při výstavbě nové čtvrti „Smíchov City“, která bude s terminálem bezprostředně sousedit,“ doplnila Praha 5.

Otevření nové lávky se však očekává až v roce 2028. Do té doby budou muset obyvatelé k cestě z Radlic na Smíchov využívat trasu okolo nově vznikající čtvrti nebo využít linky MHD.

Na sociálních sítích se tato skutečnost setkala s kritikou. Doprava okolo nádraží je podle uživatelů komplikovaná a zdlouhavá.

„Po zrušení lávky se jako cyklista dostanu na druhou stranu jak? To mám jet po Radlické? To bude zážitek... Nešlo by třeba dočasně povolit přepravu kol v tramvaji pro daný úsek?“ ptal se Lukáš, uživatel sítě X pod příspěvkem DPP.

„Jak to mám jako chodec obejít? Mám jet tramvají na Anděl a přestoupit? Absurdně zdlouhavé. Proč jsou uřezané koleje z Radlické na Za ženskými domovy? Opravíte to před zrušením lávky, aby tudy mohly vozy zase jezdit? Nebo se na chodce vykašlete?“ znepokojuje uzavírka lávky Vladislava Kluska, uživatele sociální sítě X.

9. září 2023