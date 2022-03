Řádové sestry při opravě kláštera jezdí s traktorem a řežou motorovou pilou

„Když jsme koupily areál v Drastech, byl zanesený množstvím skládek a porostlý náletovými dřevinami. Protože jsme věděly, že na opravu celého dvora nebudeme mít dostatek peněz, rozhodly jsme se některé práce dělat svépomocí nebo s pomocí brigádníků,“ vysvětluje jedna ze sester Milada s tím, že brzy bylo jasné, že budou potřebovat k práci také stroje.

Některé z bosých karmelitek se proto postupně naučily řídit traktor, řezat motorovou pilou a také ovládat malý nakladač.

„Ze začátku, když jsme to potřebovaly, jsme si objednaly firmu s technikou nebo místní živnostníky. Brzy jsme ale zjistily, že bychom některé stroje zvládly obsluhovat samy, a tak jsme se osmělily a stroje si zakoupily nebo půjčily. Nakladač Bobcat 773 jsme měly v dlouhodobé zápůjčce a sestra Terezka, občas i sestra Sára se s ním naučily zacházet. Zkušenosti jsme s tím neměly, žádná z nás ve světě před klášterem neměla takovou profesi, kde by to potřebovala,“ říká řádová sestra.

Díky stroji mohly převážet těžší materiály a také velké pařezy určené ke spálení. Později ho využily při transportu palet s cihlami, zeminy, kamenů, při terénních úpravách na louce i úpravě štěrkových cest v lesoparku.

Společně se shodují, že je překvapilo, jak se s nakladačem dobře jezdí. Především už ale nemusejí vozit hlínu či štěrk ručně v kolečkách.

Panský dům poslouží hostům

Technika by je navíc měla přiblížit ke kýženému cíli. Sestry by chtěly, aby areál opět sloužil také návštěvníkům. Církevní část stavby i přilehlý zemědělský dvůr jsou od roku 1958 sice kulturní památkou, nicméně se až donedávna nacházel v žalostném stavu. Řádové sestry se jej snaží vylepšovat od roku 2018.

„Věříme, že ze zchátralého hospodářského dvora severně od Prahy se stane dobře dostupné duchovní a kulturní centrum, kde se bude moci každý, kdo bude potřebovat, obnovit lidsky i duchovně, a odkud bude odjíždět s novou silou do každodenního života,“ shodují se řádové sestry.

Areál v Drastech, který kroniky připomínají už na začátku 14. století, dávají dohromady postupně. Nejprve začaly připravovat celý dvůr pro stavbu a zušlechťovat přilehlé pozemky včetně rozsáhlého lesoparku.

Od jara 2020 zprovoznily takzvaný Panský dům, kde nyní přechodně bydlí, ale později má sloužit návštěvníkům. Loni na podzim pak sestry podepsaly smlouvu se stavební firmou a pustily se do nové budovy kláštera a kostela.