Okolí I. P. Pavlova čeká obnova za miliardu, sousední ulice budou městské třídy

Současně vznikne studie, zda by bylo možné zrušit podchody na Fügnerově náměstí a na Karlově, kde by poté vznikly běžné přechody pro chodce. Vyplývá to z dokumentů zveřejněných na serveru tenderarena.cz. Kdy úpravy začnou, zatím není jasné.

„Účelem projektů je umožnit vznik vstřícných, esteticky hodnotných a dopravně vhodně uspořádaných městských tříd a veřejných prostranství, která zvýší bezpečnost chodců a cyklistů, zásadně posílí možnosti užívání a zároveň vytvoří dostatek prostoru pro umístění dlouhodobě životaschopného stromořadí s využitím principů efektivního hospodaření se srážkovými vodami,“ je uvedeno v dokumentu.

Jak budou ulice po rekonstrukci vypadat, bude jasné až z finální verze projektu, který TSK bude konzultovat se všemi dotčenými účastníky, včetně radnic. Mimo úpravy ulic by měl projekt zahrnovat vytvoření nových uličních profilů a také umístění a obnovy stromořadí. Posoudí také možné vyznačení cest pro cyklisty.

Součástí bude řešení podchodů na Fügnerově náměstí a na Karlově u Nuselského mostu, které vedou pod Legerovou a Sokolskou ulicí. Namísto nich by zde mohly vzniknout běžné přechody pro chodce. „Nahrazení podchodů je třeba prověřit v širším měřítku s dopadem na dopravu na ulicích Legerova a Sokolská,“ píše se v dokumentu. Na magistrále vznikl před dvěma lety nový přechod pro chodce například u Národního muzea.

Upravit se má také Ječná ulice, která propojuje Karlovo náměstí se Sokolskou ulicí. Kromě její opravy zde má být obnoveno stromořadí. Kvůli překračování hluku pak má být položen tichý asfalt, který hlučnost sníží. V tomto případě musí TSK spolupracovat i s dopravním podnikem (DPP), který plánuje opravit tamní velmi vytíženou tramvajovou trať.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Na jakou částku úpravy vyjdou, není zatím jasné. Celková částka bude záležet na podobě projektu nebo na výsledku tendru na stavebníky. Podle zveřejněného dokumentu by projekty přímo na magistrále mohly vyjít na 800 až 950 milionů Kč bez DPH a v Ječné na 250 až 300 milionů Kč bez DPH.

Výstavba Severojižní magistrály byla schválena v roce 1967. Do provozu byla uváděna po etapách, kdy první úsek mezi Nuselským mostem a Žitnou ulicí začal fungovat po otevření Nuselského mostu v únoru 1973. Poslední se otevřel v listopadu 1980, kdy se součástí stal nový most Barikádníků. Kvůli výstavbě magistrály stavbaři zbourali dětskou nemocnici na Karlově a také budovy na rohu Hvězdovy ulice na Pankráci. Magistrála je jednou z nejvytíženějších komunikací v metropoli, denní intenzita provozu činí až 100 tisíc vozidel.