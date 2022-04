Začala rekonstrukce osvětlení Čechova mostu, v plánu je i obnova chrličů

„Čechův most je nejvíce nasvíceným mostem, má asi 235 svítidel,“ uvedl šéf THMP Tomáš Jílek. Dodal, že část z nich již byla v minulosti vyměněna za LED svítidla, nyní by měla být zmodernizována všechna.

Zároveň budou technici THMP schopni osvětlení řídit dálkově a monitorovat jeho stav z dispečinku. Most by tedy v budoucnu při významných příležitostech mohl měnit barvu, jako to dokáže třeba Petřínská rozhledna.

Most byl zprovozněn v roce 1908 a jeho součástí jsou bronzové sochy tříhlavých draků či hyder a ženských světlonošů s pochodněmi.

THMP podle Jílka plánuje zprovoznit původní technologie v sochách, díky kterým mohly chrlit vodu a pochodně světlonošek fungovaly jako plynové hořáky. Ředitel nicméně dodal, že k přesnému fungování technologií nelze v archivech dohledat dostatek informací, a je proto nejprve nutné provést průzkum.

„My jsme se rozhodli pro endoskopický průzkum kamerou na takovém ohebném nosiči uvnitř soch, abychom si potvrdili, jestli najdeme zbytky plynovodů a vodních potrubí. Teprve potom má smysl zahájit diskusi s památkáři,“ vysvětlil Jílek.

Dodal, že z historických pramenů není ani jasné, jestli byly technologie v sochách vůbec někdy plně zprovozněny. „Existují domněnky, že část té efektové výbavy zůstala pouze v záměru,“ řekl.

Most je od roku 1958 památkově chráněný

Radní Jan Chabr (TOP 09) dodal, že celkové náklady na modernizaci osvětlení a restaurování soch budou asi 16,5 milionu korun. Po průzkumu soch v letošním roce vznikne projekt a následovat bude jejich restaurování. „Bude potřeba některé z nich sundat a zrestaurovat v dílně restaurátora,“ řekl Chabr a dodal, že to potrvá 14 měsíců.

K pracím na mostě THMP využívají loď, kterou pro tyto účely zakoupily. „Most je extrémně špatně přístupný, nemá servisní lávku. To je i jeden z důvodů, proč THMP zakoupily vlastní pracovní loď. Například na Karlově mostě je také velká část rozvodů a svítidel přístupná pouze z vody,“ řekl ředitel.

Čechův most byl postaven v letech 1906 až 1908 podle návrhu architekta Jana Kouly. Most dlouhý 169 metrů spojuje Staré Město a Holešovice. Má tři oblouky příhradové konstrukce na dvou pilířích a bohatou výzdobu, kterou tvoří bronzové plastiky či reliéfy. Most je od roku 1958 památkově chráněn.