Zábranský trvá na pravidlech pro reklamu v centru, nahrávají firmě MF Reklama

Radní pro majetek, legislativu a transparentnost Adam Zábranský minulý týden v kavárně Café Louvre na pražské Národní třídě uspořádal kulatý stůl na téma regulace nízkonákladové reklamy v centru města.

Podle některých kritiků jsou však chystaná pravidla účelově „šitá na míru“ některým provozovatelům. Zábranský to odmítá a hovoří o očerňovací kampani.

„Pravidla připravená Institutem plánování a rozvoje ještě v minulém volebním období považuji za dobrá a za sebe nevidím důvod v nich cokoliv měnit. Nicméně dohodl jsem se s ředitelem SPVR (Svaz provozovatelů venkovní reklamy), že s nimi pravidla před schválením ještě projednáme,“ napsal Zábranský redakci iDNES.cz.

Návrh odporuje pravidlům pro reklamu

Marek Pavlas ze Svazu si totiž na kulatém stolu stěžoval, že s ním magistrát nemluví. „My si spolu dopisujeme, ale bohužel ta komunikace je taková jednostranná,“ řekl Pavlas.

Svaz prý projevil zájem spolupracovat s vedením města na přípravě nové koncepce již v únoru. „Celá vaše koncepce je připravovaná bez vědomí těch, kterých se nejvíc týká,“ řekl Zábranskému. A zopakoval, že v celé kauze hraje pozoruhodnou roli pan Monoszon, jehož společnost MF Reklama je jediná, která opravdu přesně splňuje nové požadavky.

Návrh je problematický i proto, že má povolovat reklamu na sloupech a panelech o ploše zhruba šest metrů čtverečních, což odporuje platným pravidlům.

Podle pražských stavebních předpisů lze totiž v centru umisťovat pouze reklamy o velikosti do čtyř metrů čtverečních.

Ve středu města je umisťována reklama na dvou typech nosičů – sloupech a panelech, které však rozměrově a konstrukčně odpovídají nosičům reklamní firmy MF Reklama Praha. To potvrzují i nákresy povolených reklamních ploch v návrhu nových pravidel. Redakce iDNES.cz má materiály k dispozici.

„Pravidla nebyla šita na míru MF Reklama. Důvodem, proč rozměry v pravidlech jsou takové jaké jsou, je to, že jde o pravidla pro nízkoformátovou reklamu (plakátování). Třeba JCD a BigBoard, kteří vyvolávají manipulativní mediální smršť, používají větší formáty. Pravidla byla projednávána s Asociací plakátování nízkorozpočtové reklamy (APNR), která má pět členů, viz jejich web,“ uvedl Zábranský. Skutečností je, že APNR sídlí na stejné adrese jako zmiňovaná MF Reklama.

Pavlas ze Svazu provozovatelů venkovní reklamy argumentoval tím, že společnost MF Reklama je oproti ostatním zvýhodněná.

„Samozřejmě, říkáte, že každý se může zúčastnit, nicméně Monoszon je samozřejmě zvýhodněn tím, že ty jeho plakátovací plochy přesně odpovídají té nové regulaci. To znamená, že on nemusí investovat ani korunu do nějaké změny a ta jeho nabídka tím pádem logicky bude nejlepší,“ protestoval Pavlas.

„Já osobně jsem s panem Monszonem nekomunikoval nikdy,“ uvedl radní Zábranský.

„Trvám na tom, aby připravovaná pravidla pro reklamu v centru města byla v souladu s platnou legislativou a zcela transparentní, což doposud prezentovaný návrh pana radního Zábranského nebyl,“ zopakoval své stanovisko šéf klubu zastupitelů ANO Ondřej Prokop.

Pokud se potvrdí, že by byla pravidla opravdu připravena na míru této firmě, kauza by mohla mít i právní dohru kvůli narušení hospodářské soutěže. Materiál má jít na Radu města a posléze do rukou zastupitelů.

ÚOHS žaluje město kvůli reklamním plachtám

Zábranský dále hovořil o novelizaci nařízení o regulaci reklamy z roku 2020, která „přinesla rozšíření území, kde jsou zakázané plachty na domech, které nemají stavební povolení“.

Hlavní město má ale problém; kvůli tomuto kroku čelí žalobě Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), která byla podána na základě podnětu od provozovatelů reklamních plachet. Ti namítají, že je Praha svým rozhodnutím diskriminuje oproti billboardovým firmám, což Zábranský považuje za „úplnou hloupost.“

„My jsme naopak chtěli narovnat podmínky, aby když někdo chce umístit plachtu na fasádu domu, tak aby musel podstoupit stejný proces, jako když někdo chce někam umístit billboard,“ vysvětluje radní.

Nová pravidla by také měla prakticky potlačit viditelnost nosičů v noci. „Zákaz nasvícení považuji z hlediska ambice snižovat vizuální smog v památkové rezervaci za jednu z nejdůležitějších součást pravidel,“ uvedl Zábranský.