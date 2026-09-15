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Reelsko pauzneš, tramvaj ne. Nová kampaň cílí na teenagery se sluchátky a mobilem

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  18:00
Vidím, slyším, jdu. Nová kampaň Ropidu má zejména mladým lidem pomoci vyhnout...

Vidím, slyším, jdu. Nová kampaň Ropidu má zejména mladým lidem pomoci vyhnout se rizikovým situacím při přecházení vozovky. (15. září 2026) | foto: PID

Vidím, slyším, jdu. Nová kampaň Ropidu má zejména mladým lidem pomoci vyhnout...
Vidím, slyším, jdu. Nová kampaň Ropidu má zejména mladým lidem pomoci vyhnout...
Vidím, slyším, jdu. Nová kampaň Ropidu má zejména mladým lidem pomoci vyhnout...
Vidím, slyším, jdu. Nová kampaň Ropidu má zejména mladým lidem pomoci vyhnout...
10 fotografií
Ze sluchátek si pouštím hudbu do uší, ať cestou do práce slyším, jen co chci. Ne lidi kolem sebe, ne ruch provozu. Ne tramvaj. Jenže blížící se soupravu slyším pozdě, uskočit z kolejí nestíhám. Prohrála jsem. Redaktorka iDNES.cz odkládá sluchátka s hlasitou muzikou, pomocí kterých se měla otestovat, jestli a za jak dlouho zaslechne přijíždějící tramvaj.

„Uslyšela jste ji, až když byla jen 20 metrů od vás. I když řidič ve čtyřicetikilometrové rychlosti brzdí, do zastavení ujede ještě 26 metrů,“ zhodnotil její výsledek Martin Farář z agentury Ewing Public Relations, která pro Regionálního dopravce Pražské integrované dopravy (Ropid) připravila novou preventivní kampaň 3 sekundy... to je easy!

Ta cílí především na děti od 11 do 19 let. Ty jsou v ulicích metropole nejčastěji k vidění se sluchátky a mobilním telefonem v ruce.

Pomník přejeté dívky šíří osvětu. Žluté siluety na kolejích ukazují přednost tramvají

„Pětadvacet procent dětí a mladistvých bývá účastníky srážek chodců s tramvajemi, loni ze dvou úmrtí bylo dítě, letošní jedno úmrtí také,“ přiblížil mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.

Na rozdíl od dlouhodobé kampaně podniku Neskákej mi pod kola, mluví nová kampaň Ropidu řečí teenagerů, aby ji snáze vnímaly.

„Reelsko pauzneš, provoz ne,“ říká jeden z polepů na tramvaji vypravené do pražských ulic s jednoduchým poselstvím. Vidím. Slyším. Jdu.

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„Bohužel i v minulém týdnu jsme byli svědky několika nešťastných událostí na tramvajových kolejích týkajících se mladých lidí, které nás utvrdily v tom, že je potřeba s tím něco dělat, a že tato kampaň, která má zvýšit povědomí zejména mladých lidí o tom, že by měli, pokud přecházejí vozovku, na chvilku ztlumit hudbu nebo odložit mobilní telefon, je opravdu potřeba,“ konstatoval Filip Drápal, mluvčí Ropidu.

Připomněl, že jen za loňský rok tramvaj srazila 72 chodců, z toho dva smrtelně. „Touto kampaní se pokusíme mít negativních čísel co nejméně,“ doplnil mluvčí.

„To hlavní sdělení, tři sekundy, to je easy, respektive vidím, slyším a jdu, aby nebylo pochopeno tak, že mladým lidem zakazujeme telefon nebo sluchátka, tak to tak není,“ předeslal ředitel Ropidu Petr Tomčík s tím, že cílem je poukázat na to, že tři sekundy, někdy však i pouhá sekunda nepozornosti může skončit fatálně.

„Nechceme tou kampaní zlehčovat závažnost tématu a následků, chceme právě pro tu cílovou skupinu 11 až 19 let oslovit a dostat jim do povědomí, aby dbali na svou osobní bezpečnost v prostředí veřejné dopravy, v prostředí města, když člověk vstupuje na komunikaci nebo do kolejiště.

Nejvíc nehod v září

Podle statistiky dopravního podniku se nejvíce nehod dětem v souvislosti s přecházením kolejí stává v září, když se po prázdninách znovu vrací do běžného provozu.

„Stačí jednoduché rozhlédnutí, vnímání situace. Vidím, rozhlédnu se, slyším, zabere to tři sekundy,“ popsal Tomčík, co pražské teenagery učí nově vzniklý stejnojmenný web www.3sekundy.cz.

„Je tam jak online prostředí, tak offline, interaktivní hry, chceme spolupracovat se základními školami, aby si to děti vyzkoušeli v praxi a nebyla to jen přednáška,“ podotknul Tomčík. Ropid mívá na osvětových akcích právě i trenažér se sluchátky a zvukem přijíždějící tramvaje.

Podle Faráře děti zlověstný zvuk soupravy zachytí dřív než dospělí, přesto mnohdy tak pozdě, že by je tramvaj zachytila.

„Nechceme mentorovat, chceme, aby si tato mladá generace osvojila jednoduchý návyk uvědomění si a předcházela fatálním následkům,“ uzavřel Tomčík.

Vidím. Slyším. Jdu. I ve školách

Kampaň bude mít také svou kontaktní část. Chystá se série aktivací na přechodech a také školní tour.

„Sázíme na úplně nové zážitky a interaktivní zapojení do aktivit. Připravili jsme speciální simulaci, při níž si každý může vyzkoušet, jestli uslyší přijíždějící tramvaj přes hudbu ve sluchátkách a současně na obrazovce v animaci vidí, jak daleko je vozidlo od přechodu,“ říká Tomčík.

Situaci právě ještě umocní zakrytí obrazovky a přijíždějící tramvaj bude třeba poznat jen podle sluchu.

Hlavní část kampaně začala v úterý a od listopadu na ni naváže připomínací část, která potrvá do března a bude mladým lidem hlavní pravidlo kampaně opakovaně připomínat.

Věříte, že bude mít nová kampaň smysl?

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