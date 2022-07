Pražáci mi denně volají, jestli nemáme místo, říká ředitel gymnázia v Nymburce

Příští rok to bude třicet let, co stojí v čele prestižního Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce. Ředitele Jiřího Kuhna přitom do Polabí přivála náhoda, protože pochází z Karlových Varů. Do Nymburka se dostal díky bývalé manželce, která z města pochází. Nyní v rozhovoru mluví třeba také o aktuálním tématu nedostatku míst na středních školách.