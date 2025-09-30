Pražská policie hledá recidivistu. Může být ozbrojený a nebezpečný, varuje

Pražští policisté pátrají po dvaatřicetiletém muži, na kterého byl kvůli loupeži vydán zatykač. Může být ozbrojený a nebezpečný. Na webu to v úterý uvedl mluvčí Jan Rybanský. Informace o hledaném přijme policie na lince 158. Lidé se v žádném případě nemají pokoušet muže zadržet.

„Policisté propátrali veškerá možná místa, kde by se mohl zdržovat, opakovaně navštívili místo jeho trvalého pobytu, přesto se jim ho dopadnout nepodařilo,“ sdělil mluvčí.

Hledaný je recidivista, který v minulosti opakovaně stanul před soudem pro majetkovou trestnou činnost. V současnosti je v podmínce.

Muž je 170 až 180 centimetrů vysoký. Má tmavé prořídlé vlasy a plnovous. Podle policie ale mohl pozměnit vzhled třeba oholením vousů.

Policie vypátrala dvanáctiletou dívku v pražském obchodním domě, je v pořádku

„Pokud jste muže viděli nebo víte, kde se nachází, prosím kontaktujte linku 158. Výzva platí i pro hledaného, aby se dostavil na kteroukoli policejní služebnu v ČR,“ uvedl Rybanský.

Zároveň přidal varování. „Hledaného sami nezadržujte, může být nebezpečný a není vyloučeno, že je ozbrojen nelegálně drženou střelnou zbraní,“ doplnil.

Dramatické přistání v Praze. Airbus drhnul zadkem o ranvej

