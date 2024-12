Ražba přestupní stanice Pankrác na trase metra D je přibližně v polovině

Na prohlídce staveniště to v pátek novinářům řekl hlavní stavbyvedoucí Štefan Ivor. Stavba linky D z Pankráce do Písnice začala v roce 2022 úsekem mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova, který vyjde na 14,5 miliardy korun. Na něj bude navazovat část z Olbrachtovy na Nové Dvory.

Součástí budovaného úseku jsou dvě stanice, Pankrác bude přestupní na linku C. Nebude mít nástupiště uprostřed, ale po stranách jako na Hlavním nádraží a ve stanici Vyšehrad. V současnosti jsou v podzemí vyražené chodby v místech, kde budou obě nástupiště. „Stanice Pankrác sestává z 11 výrubů a máme vyraženou zhruba polovinu,“ řekl Ivor. Ražby podle něj potrvají ještě zhruba rok.

Dělníkům zbývá prorazit masiv mezi nástupišti, kde budou jezdit soupravy metra. Pracují 25 metrů pod zemí, čtyři metry nad nimi jezdí soupravy metra C.

Většinu tzv. výrubů v této stanici stavbaři odstřelovali, protože podloží bylo z tvrdých hornin. Nyní pracují v části, kde je převážně břidlicové podloží. „To nám umožňuje požít k ražbě stroje, v tomto případě bagr,“ řekl Ivor.

Za stanicí dokončují obratový tunel, kam budou zajíždět vlaky, než bude linka prodloužena na náměstí Míru. Ve větší části už je dokončený finální betonový povrch tunelu, ve zbytku je připravená izolace a pracovníci dělají armatury.

„Bednící vůz je za námi. Najede na určené místo, roztáhne se, provede bednění a postupně prostor plníme z obou stran betonem. Tak vznikne hladký povrch, který vidíte za námi,“ popsal Petr Chamra, koordinátor stavby.

Připraven je i prostor pro eskalátory

Hotové jsou i tunely, kterými povedou eskalátory. Jsou tři. Přímé výstupy povedou k obchodnímu centru Arkády Pankrác a do budovy Gemini naproti Arkádám. Třetí tunel bude sloužit pro přestup na linku C. Ústí také před obchodním centrem ve stavební jámě, kde nyní dělníci budují přestupní chodby. Staveniště těsně sousedí s nástupištěm na lince C.

Kvůli hloubení stavební jámy museli stavbaři přeložit všechny inženýrské sítě, odpady i teplovod. „To nám trvalo téměř celý rok 2023,“ řekl hlavní stavbyvedoucí této části stavby Tomáš Jakoubek. „Když jsme si jámu takzvaně vyčistili, obnažili jsme tunely metra, které jsou budované jako hloubené, proto jsou hranaté,“ popsal. Oba tunely jsou rozepřené masivními ocelovými rozpěrami. Právě v prostoru mezi nimi povede chodba pro přestup na linku D.

Kvůli vybudování přestupu bude stanice metra Pankrác od 6. ledna 2025 uzavřená. Vlaky jí budou pouze projíždět. Zároveň dopravní podnik při té příležitosti nechá vyměnit eskalátory na nástupiště, opraví veřejné toalety a obchodní prostory.

Část ražeb je třeba dokončit i v budoucí stanici Olbrachtova., která bude také atypická. „Zatímco většina stanic je trojlodních, tedy dvě kolejiště a nástupiště, tak tato stanice bude pouze dvoulodní. Z metra vystoupíte na nástupiště, půjdete k eskalátorům a až u nich bude prostor, kudy budete moci přejít z jednoho nástupiště na druhé,“ uvedl Jiří Břichňáč, hlavní stavbyvedoucí ražené části metra.

Cestující by se podle původních plánů měli na lince D svézt v roce 2029. Je však pravděpodobné, že kvůli komplikacím s tendrem na druhou část stavby to bude později.