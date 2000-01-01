náhledy
Dělníci dokončují výrub jádra budoucí stanice metra D Pankrác. Práce budou pokračovat ještě asi dva měsíce. Zbývá dorazit část jádra stanice, odvézt rubaninu a na dvou místech ještě dorazit část stanice. Podívejte se po čase opět na stavbu nového metra objektivem Daniela Šabíka, mluvčího pražského dopravního podniku. Zde se díváte na eskalátorový tunel - výstup z déčka do OC Arkády (směrem do stanice Pankrád D)
Autor: DPP - Daniel Šabík
Jiný pohled do eskalátorového tunelu – výstup z déčka do OC Arkády. Jádro stanice by mělo být doraženo v polovině letošního července. (květen 2026)
Autor: DPP - Daniel Šabík
Přestupní chodba C/D, vzadu je vidět eskalátorový tunel do stanice Pankrác D, vlevo a vpravo jsou vidět traťové tunely mezi stanicemi Pankrác C a Budějovická.
Autor: DPP - Daniel Šabík
Pohled do stavební jámy před OC Arkády. Vlevo a vpravo jsou vidět traťové tunely mezi stanicemi Pankrác C a Budějovická, mezi nimi budovaná přestupní chodba C/D, na traťových tunelech vznikají technické místnosti neveřejné části stanice.
Autor: DPP - Daniel Šabík
Dočasné oddělení nástupiště stanice Pankrác C od přestupní chodby C/D (po zprovoznění 1. úseku déčka dočasná bílá zeď bude odstraněna a vpravo bude pouze dolní kiosek výtahu).
Autor: DPP - Daniel Šabík
Betonování samotného tělesa tratě ve spojce C/D. Stavební práce na prvním úseku budou nadále pokračovat výstavbou definitivního ostění, přestupních a výstupních vazeb nebo budování vestibulů v obou stanicích.
Autor: DPP - Daniel Šabík
Jiný pohled – betonování samotného tělesa tratě ve spojce C/D.
Autor: DPP - Daniel Šabík
Betonování samotného tělesa tratě ve spojce C/D.
Autor: DPP - Daniel Šabík
Pohled ze spojky od větracího objektu směrem do tunelu pro odstav vlaku.
Autor: DPP - Daniel Šabík
Samotná stanice Pankrác D veřejná část. Místo, kde probíhají poslední ražby, díváme se pohledem ve směru od stanice Olbrachtova na Náměstí Míru.
Autor: DPP - Daniel Šabík
Veřejná část stanice Pankrác D – pohled směr Olbrachtova. Vpravo je vidět budoucí eskalátorový tunel výstup do Arkád a vlevo je chodba, která vede k části vytvořené během geologického průzkumu (stavební jáma u budovy České pošty na křižovatce ulic Na Strži a Budějovická), která bude využita pro výtah a samostatný výstup ze stanice Pankrác D do Budějovické ulice.
Autor: DPP - Daniel Šabík
Veřejná část stanice Pankrác D, pohled směr Olbrachtova.
Autor: DPP - Daniel Šabík
Místo posledních ražeb ve stanici Pankrác D.
Autor: DPP - Daniel Šabík
Konec stanice Pankrác D neveřejné části a samotného stavebního oddílu. Z tohoto místa budou v budoucnu pokračovat ražby úseku Pankrác D – Náměstí Míru.
Autor: DPP - Daniel Šabík
Definitivní ostění budoucího technologického centra stanice Pankrác D. V těchto prostorech bude umístěna měnírna, elektrorozvodna, turbíny pro větrání.
Autor: DPP - Daniel Šabík