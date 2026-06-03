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OBRAZEM: Na Pankráci zbývá dorazit část jádra stanice, pokračuje stavba vestibulů
Jak soudruzi budovali frontu na maso. Kolos za miliony vydržel jen pár let
Byl symbolem kultu osobnosti i jedním z největších monumentů své doby. Stalinův pomník na pražské Letné, kterému Pražané přezdívali „fronta na maso“, vydržel stát jen sedm a půl roku. Jeho místo dnes...
Pražané mají nové místo klidu. Natrvalo se otevřela zahrada slavné vily
Praha získala další klidné zákoutí, kam lze uniknout před ruchem města. Muzeum Prahy otevřelo veřejnosti zahradu Rothmayerovy vily v Praze 6. Návštěvníci tu najdou stín, ticho, umělecké sklo i...
Mural v Modřanech musel zmizet, lidé se divili. Autor tam teď nakreslil nový
Na opěrné zdi v ulici Československého exilu na Praze 12 vznikl nový mural od streetartového umělce Chemise. Dílo s názvem Československý exil připomíná tři vlny nucených odchodů z vlasti ve 20....
V Praze přibývá padesátníků na úřadu práce. Na obzoru je problém, varují experti
Na pracovním úřadě v metropoli přibývá lidí středního věku. Firmy je sice automaticky neodmítají, ale ani o ně nestojí.
Smrtelná nehoda zůstane bez trestu. Miliardář Pelc vyvázl kvůli špatnému zdraví
Krajský soud v Praze potvrdil rozhodnutí nižší instance, kterým bylo zastaveno trestní stíhání dlouholetého šéfa loděnické gramofonové firmy Zdeňka Pelce. Vyplývá to z justiční databáze i sdělení...
Valeo rozšířilo laboratoře v Praze, vyvíjí tam autonomní řízení
Společnost Valeo otevřela novou budovu výzkumného a vývojového centra v Praze. Prostory s kapacitou 150 pracovních míst mají podpořit další rozvoj technologií pro asistenční systémy řidiče a...
Chlapec na Příbramsku vylezl na stožár vysokého napětí, zabila ho elektřina
K tragické nehodě došlo ve čtvrtek podvečer v obci Chotilsko na Příbramsku. Nezletilý chlapec tam zemřel po zásahu elektrickým proudem. Vylezl na stožár vysokého napětí. Úmrtím se zabývá policie,...
Cyklista zemřel po srážce s autobusem v Krči, provoz je pozastavený
V Praze v ulici Vídeňská ve čtvrtek večer zemřel cyklista. K tragické nehodě došlo po srážce s autobusem, příčiny nehody nyní policie vyšetřuje. Na místě zasahovaly složky záchranného systému.
Liška ryšavá bez koruny. Jak na Čáslavském sněmu prohlédli Zikmundovy intriky
Napravit křesťanskou společnost a rozhodnout, co dál se Zikmundem. To byly hlavní cíle Čáslavského sněmu, při kterém se 3. června 1421 sešla katolická šlechta, duchovní a husitská reprezentace.
OBRAZEM: Fingovaná srážka lodí na Vltavě prověřila i novou techniku záchranářů
Jak zachránit třicet lidí z chladné říční hladiny, když vám časomíra neúprosně odpočítává pouhou půlhodinu? Podívejte se, jak v centru Prahy probíhalo rozsáhlé taktické cvičení LOĎ 2026, které se...
VIDEO: Muž s nožem děsil lidi na Andělu. Když se vydal k zastávce, zasáhla policie
Kvůli agresivnímu muži s nožem zasahovali policisté před pražským OC Smíchov na Andělu. S policisty odmítal komunikovat a dokonce zamířil k větší skupině lidí. Pomocí taseru policisté muže...
Jak se dostat do Edenu? Záleží na tom, zda chcete na fotbal, koncert, hokej nebo nákupy
Když někdo v Praze řekne, že chce jet do Edenu, může mít pokaždé na mysli něco jiného. Fanoušek Slavie či návštěvník koncertu budou mít v tomto případě stejný cíl, zato milovníci hokeje pojedou...
Dlouhé kolony po nehodě na D11. Autobus narazil do šipky silničářů
Dlouhé kolony se ve čtvrtek odpoledne tvořily kvůli nehodě na dálnici D11 ve směru do Hradce Králově. Dva jízdní pruhy uzavřela havárie dvou vozidel. Podle dostupných informací a webu dopravniinfo.cz...
Sanitka se srazila s dodávkou. Doprava několik hodin stála, jeden zraněný
Nehoda sanitky ve čtvrtek omezila dopravu v ulici U Chirany v Tehovci. Podle dostupných informací se srazila s dodávkou. Silnice byla dočasně uzavřena, na místě zasahovaly složky IZS.
Asfaltéři v Roztokách obkroužili zaparkované auto, kuriozita je hitem internetu
Asfaltéry v Roztokách u Prahy potkala během práce nečekaná komplikace. Na silnici totiž překážela zaparkovaná fabie. Okamžitý odtah nebyl možný, a tak si poradili po svém. Nový povrch zkrátka...
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...
Malý koloběžkář má po srážce zlomené zápěstí, policie hledá řidiče černého auta
Policie hledá řidiče černého auta, který při vyjíždění z areálu hotelu a restaurace v Praze 8 vjel do cesty jedenáctiletému chlapci na elektrokoloběžce. Ten při nehodě utrpěl zlomeninu zápěstí. Šofér...
Manévry a třicet tonoucích ve Vltavě. Záchranáři nacvičovali zásah u srážky lodí
Na Vltavě v centru Prahy byl dnes dopoledne pořádný mumraj. Odehrávalo se zde totiž cvičení záchranných složek simulující srážku dvou lodí. Akce byla inspirována tragickou událostí z května 2019,...