Na náplavce finišuje rekonstrukce kobek, město hledá provozovatele

Návštěvníky oblíbených náplavek u Rašínova i protilehlého Hořejšího nábřeží letos čekají velké změny. Stavební práce jsou proto s blížícím se začátkem sezony v plném proudu.

„Na ploše náplavek na Rašínově nábřeží nyní revitalizujeme kobky, rozšiřuje se kapacita toalet a na závěr budeme doplňovat mobiliář,“ popisuje dění kurátor náplavek Jiří Sulženko a dodává, že dělníci doplňují i přípojky na vodu, odpad a elektřinu. První fáze obnovy by měla být hotova na přelomu května a června.

Právě úpravy devatenácti dosud nepříliš využívaných kobek, tedy prostorů uvnitř nábřežních zdí, budou nejviditelnější novinkou na náplavce. Neboť jejich vstup bude nově prosklený a uvnitř vzniknou kavárny, galerie i čtvery kapacitní toalety.

Kdo bude uvnitř

Město pro jednotlivé podniky nyní hledá provozovatele. Podle Sulženka je vybere v průběhu března v rámci otevřeného výběrového řízení, které bylo vyhlášeno na sedm kobek.

„Je vypsané se záměrem získat pro prostor kvalitní náplň, proto při hodnocení bude kromě ceny kladen důraz také na koncepty, se kterými žadatelé přijdou,“ upozorňuje kurátor náplavek.

Do tendru se nemusí zapojovat nájemníci, kteří v kobkách fungovali už před rekonstrukcí. To je případ i Bajkazylu, který byl zhruba před deseti lety u zrodu fenoménu náplavek. Pokud ale chtějí pokračovat, musí předložit magistrátu ke schválení vlastní koncepci.

Zájemci se mohou přihlásit během následujících třiceti dní.

Rušno je v současnosti také na Hořejším nábřeží na Smíchově, kde má být rovněž v průběhu května vše připraveno na hlavní návštěvní sezónu. I tady došlo k budování inženýrských sítí, které najdou využití při pořádání různých kulturních a společenských akcí, i pro potřeby lodí kotvících u břehu. Dále prochází přestavbou asi třináct kobek, které dosud sloužily jako sklady. Řada z nich se promění do podoby takzvaných ateliérů, v nichž se budou už brzy konat nejrůznější programy pro veřejnost a mohou sloužit ke komunitnímu využití místním spolkům a školám z okolí.

Sulženko navíc prozrazuje, že magistrát dokonce jedná se zástupci Městské knihovny o zřízení originálního typu pobočky přímo v útrobách nábřežní zdi. Ve zbylých kobkách vzniknou toalety a tři kavárny. Prosklený vstup na této straně nebude, zůstanou tady železná vrata.

Se závěrem hlavní letní sezony město počítá ještě s drobnými úpravami, které však výrazně neomezí provoz na náplavkách. Praha už dříve odhadla veškeré náklady na zhruba 225 milionů korun.

Další plány s otazníkem

Tím však ambiciózní plány úprav podle návrhu architekta Petra Jandy nekončí. Ve druhé fázi má vzniknout terminál pro lodní dopravu, aby se uvolnila břehová hrana.

Dále studie počítá i s velkorysými plovoucími lázněmi včetně drobného občerstvení a plovoucích toalet, které by stály u náplavky na Rašínově nábřeží.

Pražské náplavky Vltavské pobřeží původně bývalo městskou periferií s mlýny, průmyslovými objekty i skladišti.

Zásadní proměna nastala až v druhé polovině 19. století, kdy došlo k prudkému rozvoji města. Tehdy vznikly nové mosty i nábřeží.

Samotná náplavka spíše než pro rekreaci tehdy sloužila pro překládání nákladu i pro přistávání a kotvení lodí.

Provozovatelem a správcem náplavek je dnes městská společnost Trade Centre Praha.

Stará se celkem o pět náplavek: na Rašínově, Hořejším, Dvořákově, Masarykově nábřeží a také Ludvíka Svobody.

Letos by měly pokročit projekční přípravy, zatím není ale zcela jasné, kdy začnou samotné práce a jaká vůbec bude finální podoba. „Uvidíme, jestli se na příští rok pro to najdou peníze. Avšak předpokládáme, že plovoucí lázně nevzniknou v původně zamýšlené podobě. Prioritu by měly mít investice v oblasti dopravy nebo bydlení,“ nastiňuje další plány radní Prahy pro majetek Jan Chabr (Spojené síly pro Prahu/TOP 09).

Ať to bude příští rok, nebo později, první v pořadí by podle Chabra měl vzniknout terminál pro kotvení lodí. „Z hlediska obslužnosti, funkčnosti i bezpečnosti náplavek je důležitější než lázně s bazény,“ dodává.

Ještě jedna poměrně zásadní novinka čeká v letošním roce náplavky. Vzhledem k častým stížnostem na hluk a nepořádek od obyvatel žijících v okolí vznikla nová pravidla pro pořádání akcí, jejichž dosavadní počet už přerostl únosnou míru.

„Budou stanoveny takzvané tiché dny od neděle do úterý i konkrétní pozice pro provozování hudby nebo se zpřesňují pravidla pro počet velkých akcí během sezony,“ jmenuje kurátor Sulženko.

Garantované tak nově budou alespoň tři skutečně tiché večery týdně nebo zde bude možné uspořádat mezi dubnem a zářím maximálně jednu velkou akci měsíčně. Kromě omezení však regule hovoří také o možnosti využít náplavky ke komunitním akcím bez složité administrativy.

