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Z logistického praporu v Rakovníku je armádní pluk. Plánuje přes tisíc příslušníků

Robert Božovský
  15:23
Z armádního praporu je pluk. Slavnostní nástup u příležitosti vzniku Pluku...

Z armádního praporu je pluk. Slavnostní nástup u příležitosti vzniku Pluku podpory nasaditelných sil. (6. října 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Z armádního praporu je pluk. Slavnostní nástup u příležitosti vzniku Pluku...
Z armádního praporu je pluk. Slavnostní nástup u příležitosti vzniku Pluku...
Z armádního praporu je pluk. Slavnostní nástup u příležitosti vzniku Pluku...
Z armádního praporu je pluk. Slavnostní nástup u příležitosti vzniku Pluku...
5 fotografií
Je to malý krok pro člověka, ale velký krok pro Armádu České republiky a město Rakovník. Právě zde dislokovaný prapor nasaditelných sil završil další etapu svého téměř sedmiletého rozvoje a od 1. října je transformován na pluk.

Tento krok představuje další fázi posílení uvedeného útvaru, jehož hlavním úkolem je zabezpečit logistickou podporu našich i spojeneckých jednotek na území České republiky i v rámci celého aliančního prostoru.

Vojáci pokračují v tradici

Vznik pluku v úterý provázel slavnostní nástup části jeho příslušníků na Husově náměstí v Rakovníku, a to za účasti ministra obrany Jaromíra Zuny. Přestože armáda aktu nedělala velkou propagaci, přihlíželo mu několik stovek obyvatel města, které je s ní dlouhodobě spjaté. První útvar, tehdy 301. dělostřelecký pluk, sem byl umístěn už v roce 1931.

„Transformace na pluk posílí prestiž Rakovníka, neboť zdejší posádka se stala klíčovým logistickým centrem české armády. Zdejší vojáci už šestadvacetkrát zabezpečovali podporu spojeneckých jednotek při jejich pobytu nebo přesunech přes území České republiky. Prapor na konci loňského roku dosáhl plných operačních schopností, což otevřelo cestu k jeho posunu na vyšší úroveň, tedy pluk,“ uvedl ministr Zůna.

Z armádního praporu je pluk. Slavnostní nástup u příležitosti vzniku Pluku podpory nasaditelných sil. (6. října 2026)
Z armádního praporu je pluk. Slavnostní nástup u příležitosti vzniku Pluku podpory nasaditelných sil. (6. října 2026)
Z armádního praporu je pluk. Slavnostní nástup u příležitosti vzniku Pluku podpory nasaditelných sil. (6. října 2026)
Z armádního praporu je pluk. Slavnostní nástup u příležitosti vzniku Pluku podpory nasaditelných sil. (6. října 2026)
5 fotografií

Podle rakovnického starosty Luďka Štíbra byla armáda v posledních téměř sto letech důležitou součástí města.

„Velitel posádky je členem naší bezpečnostní rady. Posádka přináší pracovní místa i kupní sílu. Transformace na pluk tyto ukazatele posílí, protože armáda počítá s dalším navýšením stavů. A v případě, že by tu nastaly nějaké živelní nebo jiné pohromy, máme možnost využít jejich technické vybavení, tedy například jeřáby, bagry nebo nákladní vozidla,“ prohlásil starosta.

Dokážou nasytit stovky vojáků

Pluk má v současnosti přibližně pět set příslušníků, v příštích letech chce dosáhnou počtu zhruba 1 200 mužů a žen. Jeho vznik ale provází roční zpoždění. Při založení rakovnického praporu podpory nasaditelných sil na začátku roku 2020 byla vize transformace na pluk a dosažení plného stavu příslušníků už v roce 2025.

V době, kdy se Armáda ČR i celé NATO vracejí k přípravě na konflikt vysoké intenzity a kolektivní obranu evropského prostoru, získává vojenská logistika zcela nový strategický význam a je jedním ze základních pilířů vojenských operací a naší obrany.

Z armádního praporu je pluk. Slavnostní nástup u příležitosti vzniku Pluku podpory nasaditelných sil. (6. října 2026)

„Nově vzniklý pluk bude schopen zajistit při přesunech vojenských konvojů ubytování a stravování až pro 500 osob a technickou podporu pro 200 vozidel denně. V případě Staging Area (základna, kde se shromažďují vojenské jednotky, technika a materiál těsně před zahájením operace nebo cvičení, pozn. red.) až pro 1 000 osob a 350 vozidel,“ nastínil úkoly ministr obrany.

Pluk nepředstavuje klasickou bojovou jednotku vybavenou těžkou technikou pro přímý kontakt s nepřítelem. Jeho role spočívá právě v zázemí. Bez nasazení tohoto specializovaného útvaru by přesuny našich nebo spojeneckých vojsk přes naše území byly mimořádně náročné a komplikované. Jde o jednu z pouhých čtyř obdobných vojenských jednotek v západní Evropě.

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„Vznik pluku vnímáme jako velký závazek. Rozšíření počtu příslušníků na přibližně 1 200 vychází z koncepce rozvoje do roku 2035. Poptáváme například kuchaře, mechaniky nebo řidiče,“ uvedl velitel rakovnického pluku Martin Kuna.

Armáda nyní v kraji působí kromě Rakovníka také v Čáslavi, Staré Boleslavi a Jincích. K tomu ministerstvo obrany spravuje Vojenské muzeum v Lešanech a jazykově vzdělávací středisko v Komorním Hrádku na Benešovsku.

Rakovnický pluk

Vznikl k 1. lednu 2020 jako prapor podpory nasaditelných sil. Je dislokován v Rakovníku a od 1. října letošního roku má statut pluku. Jedná se o specializovaný logistický útvar armády.

Jeho hlavním úkolem je zabezpečení přesunů a pobytu českých i spojeneckých vojsk, například vybudováním míst s ubytováním, zázemím a doplněním pohonných hmot či regulace pohybu techniky v důležitých bodech.

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