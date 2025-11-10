Psa v Rakovníku patrně někdo poléval žíravinou, zvíře podstupuje náročnou léčbu

Otřesným případem týrání psa se zabývají policisté na Rakovnicku. Podle veterinářů to vypadá, že ho někdo dokonce poléval žíravinou. Zvíře už je v péči útulku a podstupuje náročnou léčbu. Jeho stav ale zůstává vážný.

Na případ upozornil server CNN Prima News. Pes, kterému záchranáři začali říkat Hero, je podle něj v péči útulku zhruba 14 dní, ale pořád nemá vyhráno. Navíc se mu rány nedají ošetřovat při vědomí.

„Je slabý, ale bojuje. Každý den je pro něj zkouškou,“ uvedli pracovníci útulku na svém facebookovém profilu. Pes u nich nyní přebývá a léčba bude nejspíš dlouhodobá.

Na okraji Rakovníka psa našli ve vážném stavu. Dlouhé týdny žil zraněný, popálený a podvyživený. Zvíře nakonec zachránily dvě ženy z okolí. Jedné z nich se pak podařilo přemluvit majitelku, aby jí psa předala. Pak zavolala do útulku, jestli dovedou zuboženému zvířeti pomoci.

Na konci ocasu koukala kost. V Žatci našli zuboženého psa, museli ho utratit

Podle informací serveru měl Hero na sobě podlitiny o velikosti lidské pěsti. Je také možné, že ho někdo za trest poléval Savem. A vzhledem k tomu, že zranění jsou z různé doby, dá se předpokládat, že opakovaně.

První podnět kvůli podezření z týrání přišel na Státní veterinární správu už 19. září. Podle svědků však pes zůstal v péči původní majitelky, kterou lidé z okolí opakovaně hlásili policii. O zvíře se dočasně starali sousedé a zaměstnanci sběrného dvora, kteří ho někdy krmili.

Po medializaci případu putoval Hero k veterináři. Vyšetření ukázalo rozsáhlé popáleniny na většině těla, staré zlomeniny a hnisavé rány. Psa proto uvedli do anestezie a podstoupil náročnou léčbu.

Případem se zabývá policie, která hledá svědky.

10. listopadu 2025  12:02,  aktualizováno  17:17

10. listopadu 2025  17:03

