Od poloviny prosince se pražská integrovaná doprava rozšíří na Rakovnicko

Další rozšíření integrované dopravy na území kraje zahrnuje autobusové spoje z Prahy přes Stochov a Nové Strašecí do Rakovníka a zpět, stejně tak řadu regionálních linek v oblasti ohraničené městy Kladno, Beroun a Rakovník.



Na nových linkách bude platit pásmový a časový tarif PID. Cestující mohou využít přestupních jízdenek a kuponů v papírové i elektronické podobě, včetně nákupu jednorázového jízdného platební kartou u řidiče nebo prostřednictvím mobilní aplikace PID Lítačka. Nový systém dopravy by měl být přehlednější, i když si lidé musejí nejprve zvyknout na nové číslování linek.

Starosta Rakovníka Luděk Štíbr (ODS) spojení PID vítá. „Spojů do Prahy přibude. Lidé dostanou jízdné za lepší ceny. Zatím jsme negativní reakce nezaznamenali. Integraci části Rakovnicka do systému Pražské integrované dopravy vnímáme pozitivně,“ řekl MF DNES.

Vyjedou nové linky

Rakovník s Prahou nově spojí tři autobusové linky. První je rychlíková (304) přes Nové Strašecí a Stochov na Zličín. Cesta mezi oběma městy tak bude trvat méně než hodinu.

„Několik spojů v ranní špičce pojede z Rakovníka přímo do Prahy a jízdní doba se tím ještě více zkrátí. Polovina jich bude ze Zličína pokračovat přes Nemocnici Motol na Vypich, což umožní přestup cestujících na metro a tramvajové linky,“ uvedl mluvčí PID Filip Drápal. V ranní špičce pojede autobus mezi Prahou a Rakovníkem každých 10 až 15 minut, odpoledne co čtvrthodinu. O víkendu v intervalu 120 minut tak, aby se po hodině pravidelně střídal s vlaky.

Na cesty mezi Rakovníkem a Prahou vyrazí i další rychlá autobusová linka (404), tentokrát přes Nový Dům. Třetí linka (305) bude kromě spojení s Prahou zajišťovat i zastávky v obcích na Rakovnicku a Kladensku. Pojede z Rakovníka do Velké Dobré a odtud po dálnici D6 do Zličína. „Naváže na ni řada regionálních linek. Díky tomu vznikne rychlé spojení s Prahou pro obyvatele prakticky všech obcí v okolí,“ poznamenal mluvčí.

Do PID se zapojí také regionální linky zejména na sever a východ od Rakovníka. V obci Řevničov vznikne významný přestupní uzel. Spojení s Prahou jen s jedním přestupem tak získají například lidé z Mutějovic, Kroučové, Hředlí a některých dalších vsí.

Křivoklátskem projede nová linka 579 z Branova přes Roztoky a Křivoklát do Nezabudic. V Křivoklátě navážou vybrané spoje na vlaky ve směru do Rakovníka a zpět.

Změny i na Kladensku

Mezi Prahou a Stochovem pojede nově přes Tuchlovice, Kamenné Žehrovice, Doksy, Hostivici a další obce páteřní linka 365. V Motole z ní cestující mohou přestoupit na metro nebo tramvaje. V ranní a odpolední špičce vyjede každých 30 minut.

V rámci první etapy integrace Rakovnicka se do PID zapojí také zbývající linky Středočeské integrované dopravy na Kladensku. Ta hlavní v této oblasti ponese označení 618 a spojí Kladno se Stochovem a Novým Strašecím a nahradí současnou linku A42. Ve špičce pojede každou půlhodinu.

Novinkou je i linka 625 spojující Kladno s Rakovníkem. „Nahradí dosavadní linku A37. Navíc pojede z Rynholce přímo do zastávky Stochov-Slovanka a zajistí tak velmi rychlé spojení mezi Kladnem a Novým Strašecím,“ řekl Drápal.

Linka z Kladna do Zbečna bude mít nově označení 555. Vybrané spoje budou pokračovat až do Újezdu nad Zbečnem a Křivoklátu. Družec, Bratronice a Horní Bezděkov získají přímé spojení s Prahou, nový systém výrazně zlepší dopravní obslužnost zejména první z nich.

Z Kladna do Berouna pojede linka 630, její trasa povede přes Pletený Újezd, Braškov, Unhošť, Malé Kyšice, Chyňavu a Železnou. Vybrané spoje zajedou i do Podkozí. V Unhošti mohou cestující přestoupit na navazující spoje do Prahy. „Další novinkou bude prodloužení linky 319 přes západní část Unhoště až do obce Malé Kyšice. Ta tak získá garantovaný přestup na vlaky ve směru do Prahy v zastávce Pavlov,“ informoval mluvčí.

Zatím naposledy se do PID zapojila oblast Slánska.Letos se také přidalo Příbramsko a část Benešovska. Dopravce nyní jedná o oblastech Mladoboleslavska a Berounska. Až poté pravděpodobně přijdou na řadu Kutnohorsko a zbytek Benešovska.

Ne vždy je razantní změna v dopravě jednoduchá. Velké komplikace ji provázely například před dvěma lety na Kladensku. Zdejší největší dopravce podcenil počet řidičů potřebných pro nové spoje a na některé autobusy tehdy lidé na zastávkách čekali po integraci marně. Nepříjemnou situaci se podařilo vyřešit až po několika dnech i za pomoci řidičů, kteří přijeli pomoci až z Moravy.



„Dopravce hrubě porušil veřejnoprávní smlouvu o dopravní obslužnosti se Středočeským krajem hned v několika bodech. Nevypravil autobusy na objednané linky, nedodržel četnost spojů a ignoroval domluvené jízdní řády. Takové chování dopravce zajišťujícího veřejnou dopravu pro obyvatele našeho kraje je nepřípustné,“ uvedla tehdy hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).