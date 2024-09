Praha 10 nabízí k prodeji bývalé sídlo. Zastupitelé to ale neschválili, říká opozice

Záměr prodat starou budovu namísto její rekonstrukce deklarovalo vedení Prahy 10 již letos v červnu. Radní tak učinili bez projednání na zastupitelstvu. Úřad městské části se koncem loňského roku kvůli havarijnímu stavu budovy ze 70. let minulého století nazývané Vlasta přestěhoval do pronajatých prostor v kancelářském objektu ve Vinohradské ulici. Nabídky na odkup budovy chce městská část nejdříve vyhodnotit a poté rozhodnout. Rozhodnutí nemovitosti prodat bylo zveřejněno na úřední desce radnice a na webu tenderarena.cz.

„Učinili tak i přesto, že schvalování záměru o dalším postupu ve věci radnice je naplánováno až na pondělní jednání zastupitelstva 23. září, záměr nebyl projednán ani v příslušných výborech či komisích. Vedení tají také záměr koupit novou budovu - prozatímní sídlo radnice,“ řekla iDNES.cz šéfka zastupitelského klubu ANO Radmika Kleslová.

Radnice tento týden rovněž vyvěsila výzvu vlastníkům realit, aby jí podali nabídky na odkup nebo dlouhodobý pronájem. V podmínkách zveřejněných na úřední desce je kromě ceny podstatným kritériem lokalita, její dostupnost a možnost parkování.

Půjčky a nakonec prodej

O prodeji budovy Vlasta rozhodla rada městské části letos na svém posledním červnovém zasedání. Starosta Martin Valovič (ODS) tehdy uvedl, že z analýzy, kterou pro radnici udělala firma PwC, vyplývá, že rekonstrukce je nejméně výhodnou variantou. Na opravy by si Praha 10 musela vzít půjčku, která by zatížila její rozpočet na dlouhou dobu a znemožnila další investice. Oprava by podle odhadu stála přes dvě miliardy korun.

„Za rozhodnutím nezadlužit rozpočet Prahy 10 na několik desítek let si s kolegy stojím jako politik i jako architekt. Piráti i ANO vědí, že Praha 10 tu budovu potřebuje pro vyřešení své budoucnosti,“ uvedl v reakci na kritiku starosta Prahy 10 Martin Valovič (ODS).

„Postup koalice ignoruje potřeby obyvatel a posiluje spekulace, že prodej je předem dohodnutý a veřejná výzva je pouhou zástěrkou. Tomu nahrává i skutečnost, že vedení ignoruje ekonomicky výhodnou možnost revitalizace strategického objektu Vlasty a přilehlého okolí, v souladu se zájmy občanů, kterou ještě před pár měsíci prosazovalo,“ doplnila Kleslová. Díky platnému stavebnímu povolení, může podle ní být revitalizace zahájena okamžitě. Radnice by podle ní přišla o strategickou nemovitost, kterou by po opravě mohla využívat třeba jako školu.

„Je zvláštní, že potřebu zodpovědně spravovat veřejné peníze si vedení radnice uvědomila až po čtyřech letech, kdy nechala radnici chátrat a zároveň připravovala megalomanskou rekonstrukci,“ dodala Kleslová.

Rekonstrukci Praha 10 připravovala několik let, podle původního odhadu měla vyjít asi na 1,1 miliardy korun. Kvůli odkladům a růstu cen stavebních prací se podle zástupců radnice odhad zvýšil na 1,86 miliardy. Studie PwC pak ukázala, že celkové náklady na rekonstrukci i se zajištěním náhradních prostor by si vyžádaly 2,6 miliardy korun, uvedla městská část.

Praha 10 je podle počtu obyvatel po Praze 4 druhou největší pražskou městskou částí, žije v ní zhruba 110 000 lidí. Tvoří ji Vršovice a části katastrálních území Strašnice, Malešice, Záběhlice, Michle, Vinohrady, Hrdlořezy, Hloubětín a Žižkov. Od listopadu 2022 městské části vládne koalice Společně pro Prahu 10 (ODS a TOP 09), místní uskupení Vlasta a STAN s KDU-ČSL