Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Radní vybrali, kdo za 6,2 miliardy postaví terminál smíchovského nádraží

Autor: ,
  11:48
Rekonstrukce Smíchovského nádraží v Praze (vizualizace budoucí podoby)

Rekonstrukce Smíchovského nádraží v Praze (vizualizace budoucí podoby) | foto: PID

Rekonstrukce Smíchovského nádraží v Praze (snímek z 24. srpna 2026)
Rekonstrukce Smíchovského nádraží v Praze (snímek z 24. srpna 2026)
Rekonstrukce Smíchovského nádraží v Praze (snímek z 24. srpna 2026)
Rekonstrukce Smíchovského nádraží v Praze (snímek z 24. srpna 2026)
35 fotografií
Dopravní terminál na smíchovském nádraží postaví pro hlavní město sdružení vedené firmou SMP Construction za zhruba 6,2 miliardy korun bez DPH. Výběr v pondělí schválili pražští radní. Plánovaný terminál má propojit na jednom místě vlaky, metro, městské i meziměstské autobusy a tramvaje.

Město má na starosti část projektu, která se týká přesunu autobusů z nádraží Na Knížecí na platformu nad železniční stanicí. Další práce na nádraží zajišťuje Správa železnic (SŽ).

Zakázka podle schváleného materiálu zahrnuje výstavbu P+R parkovacího domu západně od železniční stanice, vybudování terminálu autobusové dopravy pro dálkovou i regionální dopravu nad nástupišti železnice či přestavbu přednádražního prostoru v Nádražní ulici.

Proměna nádraží Smíchov. Nové jsou perony, troleje i koleje, podívejte se

Původně předpokládaná hodnota zakázky byla 7,12 miliardy korun bez daně. SŽ již koncem roku 2023 zahájila modernizaci vlakové stanice a kolejišť za 5,1 miliardy korun a plánuje také rekonstrukci nádražní budovy.

Pražští radní také schválili nové vypsání tendru na dozor plánované stavby terminálu.

V původním tendru město v minulosti vybralo vítěze, ale kvůli námitkám výběr zrušilo a nový výběr podle dnes schváleného materiálu nestihlo schválit v původní lhůtě, takže nyní musí magistrát zakázku vypsat znovu. To musí ještě schválit zastupitelstvo, které se nicméně sejde až po nadcházejících volbách v novém složení.

Z Nádražní ulice povedou podchody železnice k nástupištím. V druhé úrovni bude samotná stanice, která bude na stejné rovině jako dnes, a nad ní je v plánu autobusový terminál přesunutý z nynějšího nádraží Na Knížecí. Pod terminálem bude metro. Všechny úrovně a druhy dopravy budou vzájemně propojeny.

OBRAZEM: Dynamická proměna Smíchova. Už letos bude mít terminál dvě nová nástupiště

Smíchovské nádraží bylo otevřeno jako druhá velká stanice v Praze v roce 1862. Nynější budova stanice byla postavena v 50. letech minulého století, původní budovy se i kvůli poškození za druhé světové války nezachovaly. Nádraží patří k nejvytíženějším železničním uzlům v Praze, spolu s nádražím hlavním - na které bylo napojeno deset let po svém vzniku - a Masarykovým.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Koleje na Václaváku jsou zpět. Po 46 letech spojily Vinohradskou se středem náměstí

Koleje po 46 letech opět obousměrně spojují Vinohradskou a Škrétovu s...

Koleje obousměrně spojily Vinohradskou třídu se středem Václavského náměstí. Stalo se tak poprvé po 46 letech. Na první tramvaje si ale počkají do léta příštího roku. Pojďte se na fotografiích a s...

S gentlemany vyrazil na vyjížďku prezident Pavel. Pražské místo srazu bylo tajné

Distinguished Gentleman’s Drive

Praha zažila první ročník Distinguished Gentleman’s Drive. Do ulic vyrazily desítky klasických aut starších 40 let, jejich posádky ovšem nejely jen pro radost. Hlavním cílem akce je podpora mužského...

Na ilegální tuningový sraz v Praze dorazila tisícovka aut. V sobotu zamíří do Brna

Tisíce lidí se setkali na tuningovém sraze v Praze, z Čakovic se přesunuli v...

Na ilegálním tuningovém srazu na parkovišti u hypermarketu Globus v pražských Čakovicích se podle odhadu policie sjelo až 1000 aut a 2500 lidí. Policie nezaznamenala žádné zásadní problémy. Na místě...

Z ilegálního srazu tunerů byla fraška. Policie si na výtržníky došlápla

Europe Illegal - season end 2026

Policie odhalila obří ilegální tuningový sraz, který do Prahy a Brna svolali organizátoři ze zahraničí. Ze samotné české tunerské komunity se ozývaly hlasy, že s akcí nesouhlasí. Policie byla v...

Rolexky, nebo půl milionu. Majitel rolls-royce nabízí odměnu za dopadení žháře

Rolls Royce Ghost v plamenech

Majitel luxusního rolls-royce, který neznámý pachatel v září zapálil na pražském Smíchově, nabízí za pomoc s jeho dopadením odměnu půl milionu korun. Alternativou mají být luxusní zlaté hodinky.

Radní vybrali, kdo za 6,2 miliardy postaví terminál smíchovského nádraží

Rekonstrukce Smíchovského nádraží v Praze (vizualizace budoucí podoby)

Dopravní terminál na smíchovském nádraží postaví pro hlavní město sdružení vedené firmou SMP Construction za zhruba 6,2 miliardy korun bez DPH. Výběr v pondělí schválili pražští radní. Plánovaný...

5. října 2026  11:48

Pražský zastupitel bydlí ve státním bytě za deset tisíc. Vlastní bydlení má poblíž

Areál Psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích

Dlouholetý zastupitel osmé městské části v Praze Tomáš Němeček, který kandiduje i v letošních komunálních volbách za hnutí Osmička žije & Praha sobě, již téměř deset let užívá státní byt v areálu...

5. října 2026  11:10

Z ilegálního srazu tunerů byla fraška. Policie si na výtržníky došlápla

Europe Illegal - season end 2026

Policie odhalila obří ilegální tuningový sraz, který do Prahy a Brna svolali organizátoři ze zahraničí. Ze samotné české tunerské komunity se ozývaly hlasy, že s akcí nesouhlasí. Policie byla v...

5. října 2026

I ti nejlepší si sáhli na dno sil. Hasiči v plné výstroji vyběhli 700 schodů na Žižkovskou věž

Mistrovství republiky dobrovolných hasičů na pražské Žižkovské věži. (3. října...

Sedm set třicet šest schodů do 34. patra schodištěm o šířce přibližně 120 centimetrů. I tenhle výběh na pražskou dominantu, Žižkovskou věž, museli o víkendu zvládnout dobrovolní hasiči v zásahových...

5. října 2026  9:08

Frustrovaný Kämpf, nadšený Hlava po otočce: Chtěl jsem být v Litvínově vidět

Radost kladenských hokejistů

Ať jsem vidět! předsevzal si kladenský hokejista Nicolas Hlava před zápasem v Litvínově. A na svém bývalém ledě nepřehlédnutelný byl. Dvěma asistencemi postrčil Rytíře k nedělnímu obratu z 0:2 na 3:2...

5. října 2026  8:20

Třinec deklasoval Olomouc a stanovil nový rekord, Pardubice porazily Spartu

Andrej Nestrašil z Třince a olomoucký Petr Gewiese (vpravo) v souboji před...

Když překonat rekord, tak pořádně. Hokejisté Třince v nedělním 8. kole extraligy vyhráli za tři body už poosmé v řadě, čímž stanovili nové historické maximum. Olomouc na jejím ledě deklasovali 9:0....

4. října 2026  15:50,  aktualizováno  21:49

V Praze 6 hořelo v samoobsluze, hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu

V Praze 6 hoří v samoobsluze, hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu. (4. října...

V Praze 6 na sídlišti Dědina nedaleko ruzyňského letiště v neděli odpoledne vypukl požár v samoobsluze. Hasiči kvůli němu vyhlásili druhý ze čtyř stupňů poplachu. Informoval jejich mluvčí Vojtěch...

4. října 2026  13:27,  aktualizováno  14:51

Plný košík klame. Houby sice rostou, ale některé druhy chybějí, říká mykolog

Premium
Jan Borovička, mykolog a geochemik

Jak poznat jedlé žampiony a které houby z pražských parků a trávníků raději nechat na místě? A proč letošní sezona mykology netěší, přestože si houbaři z lesa odnášejí plné košíky? „Houbař si může...

4. října 2026

Vlak na Benešovsku srazil a usmrtil člověka, trať stojí

ilustrační snímek

Osobní vlak v neděli u Mrače na Benešovsku srazil a usmrtil člověka. Cestovalo v něm asi 250 lidí, všichni vyvázli bez zranění. Provoz na trati mezi Čerčany a Benešovem byl zhruba na dvě hodiny...

4. října 2026  11:26,  aktualizováno  11:57

Řidiči v Praze při bouračkách méně volají policii. Když nedobrzdí, vystačí si s pojišťovnou

ilustrační snímek

Při bouračkách řidiči méně volají policii. Když v koloně nedobrzdí, vystačí si s pojišťovnou. Loni se na pražských silnicích stalo něco přes 11 tisíc nehod, oproti roku 2019 se však jejich počet...

4. října 2026  10:10

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Dodávka narazila na D1 do nákladního auta, zranili se dva lidé

ilustrační snímek

Dálnici D1 mezi Hvězdonicemi na Benešovsku a Mirošovicemi u Prahy uzavřela v neděli ráno nehoda dodávky a nákladního auta. Při nehodě se zranili dva lidé z dodávky, na dálnici přistával vrtulník...

4. října 2026  8:36,  aktualizováno  10:04

Silničáři zdrsnili vozovku v tunelech na Pražském okruhu, sníží riziko smyku

ilustrační snímek

Silničáři v tunelech Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu obrousili a zdrsnili betonový povrch vozovky proti podkluzování pneumatik. Zároveň společnost Eltodo provedla servis dopravních...

4. října 2026  9:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.