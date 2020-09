Libeňský most má projekt na opravu, kubistické prvky zůstanou zachované

„Dojde k zachování architektonicky cenných mostů. Není to jen most přes Vltavu, ale i most přes bývalé rameno Vltavy, které teklo až do roku 1928 směrem u Palmovky. Tyto dvě části jsou architektonicky cenné a obsahují cenné kubistické prvky,“ řekl náměstek primátora Adam Scheinherr.



Kromě zmíněných mostů, které budou opraveny, vznikne na libeňském břehu nový most, který bude nově na pilířích a pod kterým bude moci protékat v případě povodní voda. Nyní je tato část na náspu.

Práce a zakázka, kterou TSK vypíše, se netýká jen soumostí, ale bude pracovat i s obnovením vltavského ramene, vznikem cyklostezek nebo bezbariérových přístupů na most z Rohanského ostrova, který se změní v odpočinkovou oblast. Vystavěn bude tzv. proplachovací kanál a z Rohanského ostrova bude opět ostrov.

„Nyní všechny tyto kroky zkoordinujeme do jednoho projektu,“ dodal Scheinherr.

TSK a město zvolily metodu projekt Design and build, kdy jedna firma dodá projekt a zároveň práce provede. Do projektu oprav byly zakomponovány některé části z někdejšího projektu, který počítal s demolicí.

„Bude tedy možné do značné míry konzumovat již schválená stavební rozhodnutí,“ řekl ředitel TSK Jozef Sinčák.

Cena se odhaduje na téměř dvě miliardy

Na mostě se po opravě počítá se stejným rozsahem a intenzitou provozu, který je tam dnes. Obousměrně tedy budou jezdit tramvaje, v každém směru bude jízdní pruh pro auta a vzniknou cyklopruhy.

Cena rekonstrukce soumostí je odhadována na 1,967 miliardy korun. Další práce, jako je vybudování protipovodňových zábran, proplachovacího kanálu nebo retenční nádrže, se vyšplhají na 455 milionů.

Libeňský most z roku 1928 je v havarijním stavu. Předloni byl kvůli tomu dočasně uzavřen pro auta a MHD. Letos se při diagnostikách ukázalo, že všechny oblouky vykazují stejnou zatížitelnost jako v době stavby. Minulé vedení Prahy počítalo se zbouráním mostu a jeho nahrazením novou konstrukcí, současné vedení magistrátu ale rozhodlo o opravě.