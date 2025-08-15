Událost byla oznámená v 16:30 na zdravotnickou záchrannou službu. „Svědky bylo ve vodě nalezeno bezvládné tělo ženy, z vody ji vytáhli a započali s resuscitací,“ řekla mluvčí. V resuscitaci pak podle ní pokračovala hlídka policistů poříčního oddělení Slapy. „Použili přístroj AED, bohužel ženu už se nepodařilo zachránit,“ dodala krajská policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.
Na Slapech v Rabyni utonula starší žena. Lidé našli její bezvládné tělo
Pláč u soudu s Jankem Rubešem. Tím videem trpí děti, bědovala restauratérka
Příslibem jednání o smíru skončilo v úterý u Obvodního soudu pro Prahu 5 první kolo sporu mezi videoblogerem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru metropole. Ženě vadí reportáž, podle které...
Dinosaurus či nanočástice. Podívejte se, jak budou vypadat stanice metra D
Stanice linky D, kterou se cestující pražského metra svezou nejdříve v roce 2032, umělecky dotvoří různí výtvarníci. Respektive vítězové výtvarné soutěže, které vybrala porota složená ze zástupců...
Spletl si ji s bedlou. Muž snědl tu nejjedovatější houbu, přežil jen zázrakem
Málem osudným se stal omyl při sbírání hub muži, který leží v pražském IKEMu. Spolu s manželkou si spletli bedlu s nejjedovatější houbou, na kterou mohou houbaři v Česku narazit - muchomůrkou...
Primátor tvrdil, že je situace nadmíru výtečná. Za pár hodin Vltava zaplavila 18 stanic metra
Povodeň v roce 2002 vtrhla do Prahy s větší silou, než si kdokoliv uměl představit. Stoupající Vltava utrhla měřidla průtoku, takže nikdo přesně nevěděl, co se na hlavní město žene. Realita překonala...
Firemní zahrada u barokní Oranžérie, kde se obědvá, odpočívá i pracuje
Když se tato zahrada objevila mezi příspěvky loňského ročníku soutěže Nejkrásnější zahrada (letošní ročník právě probíhá), bylo tak nějak na první pohled jasné, že to není tvorba nějakého zahradního...
V Rabyni na Slapech v pátek odpoledne utonula starší žena. Lidé, kteří ji ve vodě objevili, se ji pokoušeli resuscitovat, na místo letěl i vrtulník. Ženu už se nepodařilo zachránit, řekla krajská...
Rozlítil ho rozbitý nos, soka bodl do srdce. Za vraždu u pražského nádraží dostal 11 let
Na jedenáct let poslal soud do vězení Michala Kešela, který letos v únoru ubodal před pražským hlavním nádražím osmačtyřicetiletého muže. Z rozsudku vyplývá, že Kešel napadl svého soka nožem, přičemž...
Vražda osmdesátiletého muže na jihu Prahy, pachatele policie zatím nedopadla
Od dnešní noci vyšetřují policisté vraždu osmdesátiletého muže v pražských Kunraticích. Podle informací serveru Blesk byla oběť nalezena v domě svázaná. Případem se zabývají kriminalisté z prvního...
V Lahovicích havaroval kamion s pivními přepravkami, silnici zasypaly rozbité lahve
Kamion, který vezl přepravky s lahvemi od piva, havaroval v noci na dnešek v pražských Lahovicích. Strakonickou ulici tak zasypalo rozbité sklo a plastové bedny. Silnice byla od zhruba jedné hodiny...
Musel jsem se Ángela zastat. Haraslín o faulu, žluté kartě i odkladu v Liberci
Od našeho zpravodaje v Arménii Jeden ze sparťanských fanoušků se nakláněl přes zábradlí tribuny, aby získal dres Albiona Rrahmaniho, až z víc než dvoumetrové výšky nešťastně přepadl. Pád sice vypadal děsivě, ale po kontrole od...
Ty chalupy vám vracíme! Nejhorší záplavy v roce 2002 přinesly spoustu černého humoru
Povodně v roce 2002 byly nejhorší, jaké se prohnaly střední Evropou. V Česku jim podlehlo 17 lidí, materiální škody překročily 73 miliard korun. Ani tváří v tvář tíživé situaci však Češi neztráceli...
Po čelním střetu vozidel na Kladensku zemřel řidič dodávky
Při nehodě nákladního auta a dodávky v katastru obce Hořešovičky na Kladensku ve čtvrtek večer zemřel řidič dodávky. Řidič nákladního vozidla neutrpěl žádná zranění. Silnice I/7 je nyní kvůli zásahu...
Primátor Prahy Svoboda tvrdí, že koncert rapera Kanye Westa by uspořádat nenechal
Pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) se vyjádřil proti případnému pořádání koncertu kontroverzního amerického rapera Yeho, dříve známého jako Kanye West. Město Praha podle něj koncert neuspořádá.
Lachtan Gaston, slon Kadíra. Zvířecí dramata z povodní změnila pražskou zoo
Přímo tragicky se srpnové povodně v roce 2002 podepsala na pražské zoo. Během tří dnů, kdy se zvedala hladina Vltavy vysoko nad očekávanou mez, zaměstnanci stihli provést pravděpodobně největší a...
Operovat, nebo jen pozorovat? Novinka odhalí rizikovost mozkové výdutě
Odborníci z celé České republiky spustili projekt, který může v budoucnu zachraňovat životy pacientů s mozkovou výdutí. Novinka nazvaná Meditech spojuje nejen lékaře, ale i inženýry, fyziky a...
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...
Zlodějka v bílém. Peněženku ukradenou z nákupního vozíku si schovala do výstřihu
Pražští policisté pátrají po zlodějce, která během dvou červencových dnů ukradla tašku s cennostmi a peněženku z nákupního vozíku. Tašku odcizila muži z opěradla židle na zahrádce restaurace, kde...
Ojediněle dochovaná oblast. Vilová čtvrť Cibulky bude památkovou zónou
Ministerstvo kultury připravuje prohlášení vilové čtvrti Cibulky v Praze 5 památkovou zónou. Vyplývá to z materiálu, který v pondělí projednali radní Prahy 5 a ve kterém s ochranou a jejími...