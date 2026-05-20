Praha pokračuje ve stavbě protipovodňové ochrany stok, staví ochranu v Karlíně

Autor: ,
  15:22
Pražská vodohospodářská společnost (PVS) nadále buduje protipovodňové ochrany stok a staví retenční nádrže v Karlíně. Projekt, který má posílit ochranu Prahy před povodněmi, zvýšit kapacitu stokové sítě a omezit znečištění Vltavy při přívalových deštích, plánuje dokončit v dubnu 2028, cenu jeho závěrečné fáze odhaduje na 361,3 milionu korun.
Stavba protipovodňové ochrany Karlína na stokové síti. (20. května 2026) | foto: ČTK

8 fotografií

Povodně v roce 2002 odhalily slabiny stokové sítě. „Karlín patří k místům, která povodně v Praze zasáhly nejtvrději, a právě tady se ukázalo, že ohrožení nepřichází jen od Vltavy, ale i ze stokové sítě pod zemí,“ uvedl primátorův náměstek pro oblast infrastruktury Michal Hroza (TOP 09).

Současné práce navazují na opatření realizovaná v roce 2011 a 2023, přičemž PVS podle náměstka nyní pokračuje ve výstavbě další retenční nádrže a v posilování kanalizační infrastruktury, která má pomoci lépe zvládat případné povodně i extrémní přívalové deště.

Nyní budovaná retenční nádrž má mít objem 6 000 metrů krychlových. „Retenční nádrž Karlín představuje moderní řešení, které významně přispívá k ochraně kvality vody ve Vltavě,“ řekl Petr Mrkos, ředitel Pražských vodovodů a kanalizací, které mají od PVS pronajatou vodovodní síť.

Systém budovaný PVS je navržen tak, aby fungoval nejen při běžných deštích, ale i při povodních. Umožní regulovat průtoky, chránit kanalizaci před zaplavením a minimalizovat dopady na okolní městské části, zejména Karlín a Holešovice.

PVS se stará o celou vodohospodářskou síť v metropoli, zajišťuje její obnovu a rozvoj. Distribuci vody zajišťuje firma Pražské vodovody a kanalizace (PVK), kterou vlastní ze 49 procent PVS a zbylých 51 procent francouzská Veolia.

