PVK pomáhá v nouzových situacích při únicích vody v domácnostech

Náklady spojené se službami domácí asistence a náhradu úniku vody hradí PVK. „Pokud vám nastane nouzová situace za vodoměrem, ihned kontaktujte asistenční službu na telefonním čísle 212 812 212. Jde o číslo dispečinku společnosti UNITED ASSISTANCE, která je partnerem celého projektu,“ vysvětluje Marcela Dvořáková, ředitelka komunikace Pražských vodovodů a kanalizací.
Nonstop asistenční služba v nouzových situacích:
Následně k zákazníkovi přijede asistenční služba a provede odborné práce v rozsahu dvou hodin. Pokud jste již naším smluvním zákazníkem, za výjezd vozidla služby a provedené nezbytné práce nic neplatíte. „V roce 2025 na linku 212 812 212 volalo 4922 zákazníků PVK. Celkem se uskutečnilo 466 asistenčních zásahů, které byly v plné výši hrazeny společností UNITED ASSISTANCE. Nejčastější příčinou vzniku nouzové situace byla prasklá stoupačka nebo potrubí přímo za vodoměrem,“ doplňuje Marcela Dvořáková.
Včetně refundace úniku vody
Na jedno odběrné místo může zákazník využít zdarma až tři asistenční služby ročně. Asistenční služby zahrnují rovněž refundaci úniku vody. Jde o částečnou náhradu nákladů na vodné, způsobených únikem vody v důsledku prokazatelně nastalé nouzové situace, a to za podmínek, že spoluúčast odběratele na úniku vody dosáhne výše 10 m3, což je minimální limit pro refundaci. Maximální limit pro refundaci úniku vody je stanoven na 15 000 Kč na jedno odběrné místo za rok.
Fakturu za vodné a stočné je nutné uhradit i v případě podání žádosti o využití asistenční služby. Součástí služby není uzavírání a otevírání vodovodních přípojek ani vyhledávání úniků na vnitřním rozvodu.