PVK pomáhá v nouzových situacích při únicích vody v domácnostech

Téměř 5 000 zákazníků zavolalo v loňském roce na nonstop asistenční službu při řešení nouzových situací spojených s únikem vody za vodoměrem, kterou nabízejí Pražské vodovody a kanalizace (PVK) svým zákazníkům s platnou odběratelskou smlouvou na dodávku pitné vody.

Nejčastější příčinou vzniku nouzové situace je prasklá stoupačka nebo potrubí přímo za vodoměrem. | foto: Solutions and Services, a.s.

Náklady spojené se službami domácí asistence a náhradu úniku vody hradí PVK. „Pokud vám nastane nouzová situace za vodoměrem, ihned kontaktujte asistenční službu na telefonním čísle 212 812 212. Jde o číslo dispečinku společnosti UNITED ASSISTANCE, která je partnerem celého projektu,“ vysvětluje Marcela Dvořáková, ředitelka komunikace Pražských vodovodů a kanalizací.

212 812 212

Následně k zákazníkovi přijede asistenční služba a provede odborné práce v rozsahu dvou hodin. Pokud jste již naším smluvním zákazníkem, za výjezd vozidla služby a provedené nezbytné práce nic neplatíte. „V roce 2025 na linku 212 812 212 volalo 4922 zákazníků PVK. Celkem se uskutečnilo 466 asistenčních zásahů, které byly v plné výši hrazeny společností UNITED ASSISTANCE. Nejčastější příčinou vzniku nouzové situace byla prasklá stoupačka nebo potrubí přímo za vodoměrem,“ doplňuje Marcela Dvořáková.

Včetně refundace úniku vody

Na jedno odběrné místo může zákazník využít zdarma až tři asistenční služby ročně. Asistenční služby zahrnují rovněž refundaci úniku vody. Jde o částečnou náhradu nákladů na vodné, způsobených únikem vody v důsledku prokazatelně nastalé nouzové situace, a to za podmínek, že spoluúčast odběratele na úniku vody dosáhne výše 10 m3, což je minimální limit pro refundaci. Maximální limit pro refundaci úniku vody je stanoven na 15 000 Kč na jedno odběrné místo za rok.

Fakturu za vodné a stočné je nutné uhradit i v případě podání žádosti o využití asistenční služby. Součástí služby není uzavírání a otevírání vodovodních přípojek ani vyhledávání úniků na vnitřním rozvodu.

Stavba pražského Dvoreckého mostu jde do finále

Zákeřný duch pražského metra. Odhalit bludný proud je velká výzva

Stanice metra Malostranská

Pražské metro je v mnoha směrech propracovaný systém, který však má i své „duchy“ v podobě tzv. bludných proudů. Ty mohou ohrozit bezpečnost a životnost železných konstrukcí. Jeden ampér...

Ve škole se střílí. Učitel vyvolal planý poplach, chtěl vyzkoušet reakci policie

Desítky policistů zasahují na pražském Žižkově u hlášené střelby ve škole. (23....

Pražská policie dnes odpoledne prověřovala oznámení, že na střední škole v Roháčově ulici na Žižkově byla slyšet střelba. Na místo vyjely desítky policistů, informace o střelbě se ale nepotvrdila....

Pafos - Slavia 4:1, hosté se s Ligou mistrů rozloučili debaklem, Bořil byl vyloučen

Smutní hráči Slavie po porážce s Pafosem.

Od našeho zpravodaje na Kypru Slávističtí fotbalisté zakončili své působení v aktuální sezoně Ligy mistrů debaklem 1:4 na půdě kyperského Pafosu. V první půli sice na inkasovanou branku odpověděli zásluhou Chaloupka, v té druhé...

Další malér hříšníka Gedeona. Prodával falešné vstupenky na Barcelonu

Fotbalista Filip Gedeon, potrestaný za užití kokainu zákazem startu do roku.

Od října 2024 mu běží tříletý zákaz na jakékoli organizované sportování poté, co mu v těle našli kokain. Teď má třiadvacetiletý Filip Gedeon, někdejší fotbalista Sparty, další malér. Zkoušel prodávat...

Horší než nejbrutálnější mordy. Soud potvrdil doživotí za vraždu před dětmi

Soud začal projednávat případ recidivisty Alexandra Klempara, který je...

Nejvyšší soud (NS) odmítl dovolání Alexandra Klempara, a potvrdil mu tak doživotní trest vězení za vraždu a zmrzačení na pražském Žižkové. Klempar podle pravomocného rozsudku v srpnu roku 2023 ubodal...

Hotovo, Litvínov čeká baráž. Třinec zdolal Pardubice, vyhrála i Sparta. Plzeň prohrála

Zdrcení fanoušci Litvínova. Jejich tým čeká baráž o udržení v extralize.

Hokejová extraliga zná po 47. kole základní části účastníka baráže. Příslušnost mezi tuzemskou elitou bude na jaře hájit Litvínov, který po prohře s Hradcem 3:6 už nemá ani matematickou šanci na to,...

29. ledna 2026  16:50,  aktualizováno  21:44

Pili jsme tak, že jsme se vyklonili z okna a polkli. Jan Kurial je žijící kronika dolu ČSM

Premium
Jan Kurial je v podstatě živoucí kronikou dolu ČSM. Jako učeň tam nastoupil v...

Je živoucí kronikou dolu ČSM. Jako učeň na něm Jan Kurial nastoupil v první polovině 60. let, postupně se vypracoval na předsedu odborů a personálního šéfa. Následně profesně provázel Viktora...

29. ledna 2026

Na Rakovnicku se převrátila cisterna, tisíce litrů benzinu a nafty unikly i do potoka

Při havárii cisterny na Rakovnicku uniklo zhruba 8 tisíc litrů pohonných hmot....

Na Rakovnicku u obce Žďár ve čtvrtek časně ráno havarovala cisterna, která převážela naftu a benzin. Podle odhadu uniklo přes osm až deset tisíc litrů pohonných látek, převážně nafty. Část se hasičům...

29. ledna 2026,  aktualizováno  17:41

Slavia si i přes horší výkon vydělala v Lize mistrů více než Sparta. Na kolik si přijde?

Anderson Silva z Pafosu bojuje o míč s Igohem Ogbuem ze Slavie.

Dva zápasy v lednu, dvě porážky, osm inkasovaných branek, pokles o jednu příčku v tabulce na 34. pozici. A tím pádem o sedm milionů korun nižší bonus za umístění, než kolik by dostala po šesti...

29. ledna 2026  16:01

Nápor na specialisty. Praktici nově odhalují nemoci srdce a ledvin při prevenci

ilustrační snímek

Od 1. ledna vstoupila v platnost Novela vyhlášky o preventivních prohlídkách, která rozšiřuje jejich náplň o prevenci kardiovaskulárních onemocnění a také chronického onemocnění ledvin. Praktičtí...

29. ledna 2026  14:49

Sníh v Praze komplikoval Slavii návrat, z Kypru odstartovala o tři hodiny později

Hráči Slavie se radují z gólu Štěpána Chaloupka v duelu s Pafosem.

Od našeho zpravodaje na Kypru Po večerní vysoké porážce 1:4 je to další nepříjemnost. Slávističtí fotbalisté z kyperského Pafosu ve čtvrtek odletěli s tříhodinovým zpožděním. Na vině bylo nepříznivé počasí v cílové destinaci,...

29. ledna 2026  11:26,  aktualizováno  14:23

Kód malých spiklenců. „Six-seven“ už zní i v českých fast foodech. Experti vylíčili proč

Premium
Six-seven. V pražských fast foodech se děti předhánějí, komu číslo „padne“.

Pokřik „six-seven“ se v posledních měsících minulého roku stal fenoménem mezi dětmi. Křičí ho při každé příležitosti, aniž vědí proč. Hláška s čísly se stala virální díky písni s názvem Doot Doot od...

29. ledna 2026  14:07

Pražané hlasují o názvu nového mostu. Rozhodující slovo ale budou mít politici

Zátěžová zkouška Dvoreckého mostu přes Vltavu, Lihovar-Dvorce (21. ledna 2026)

Pražané mohou od úterý hlasovat o názvu nového mostu mezi Podolím a Zlíchovem. Bude se jmenovat buď Dvorecký, nebo Anežky České. K hlasování mohou využít Portál Pražana, nebo tištěné hlasovací lístky...

27. ledna 2026  12:15,  aktualizováno  29. 1. 13:49

Po razii na černošickém úřadu obvinili 16 lidí, případ se týká řidičáků

Policie zasahuje v budově pražského pracoviště Městského úřadu Černošice. (28....

Policie po středečním zásahu na pražské pobočce Městského úřadu Černošice obvinila 16 lidí. Viní je z účasti na organizované skupině, některé také ze zneužití pravomoci úřední osoby a přijetí...

29. ledna 2026  13:01,  aktualizováno  13:39

Z úschovy zmizely miliony, advokát dostal trest. O peníze budu bojovat, říká Barták

V kauze obžalovaného advokáta Jiřího Nohy (v kroužku) vystupuje někdejší lékař...

Tříletou podmínkou potrestal ve čtvrtek Obvodní soud pro Prahu 1 bývalého advokáta Jiřího Nohu za zpronevěru 2,5 milionů. Peníze si k němu do úschovy uložil jeho klient...

29. ledna 2026  13:33

Stovky metařů a 70 sypačů. Praha na úklid sněhu povolala všechny síly i techniku

Sníh v hlavním městě od rána komplikuje dopravu. Pražští silničáři nasadili...

Pražští silničáři kvůli čtvrtečnímu sněžení nasadili veškerou techniku a pracovníky ručního úklidu. Na sociální síti X to uvedla městská společnost Technická správa komunikací (TSK). Některé spoje...

29. ledna 2026  11:10,  aktualizováno  13:19

Bílý buk přežívá bez chlorofylu třicet let. Vědci přišli s možným vysvětlením

Bílý buk v Moravském krasu, který postrádá chlorofyl a není schopen...

Bílý buk v Moravském krasu, který postrádá chlorofyl a není schopen fotosyntézy, přežívá přibližně již tři desetiletí. Tento mimořádný případ zkoumají odborníci z Botanického ústavu Akademie věd ČR...

29. ledna 2026  12:08

